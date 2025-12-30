अलविदा 2025 : इतिहास रचेगा दरभंगा जंक्शन, वर्ल्ड-क्लास स्टेशन की ओर बड़ा कदम
दरभंगा जंक्शन को 340 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मिथिला की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा । मिथिला के लोगों की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 340 करोड़ की लागत से दरभंगा जंक्शन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने का काम शुरू है।
इसके तहत स्टेशन की बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, आधुनिक यात्री सुविधाएं (एयरपोर्ट जैसी) 45 सालों की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से चौड़े प्लेटफार्म, मल्टी-लेवल पार्किंग, और एक कामर्शियल माल का निर्माण शामिल है, हालांकि काम की धीमी गति को लेकर अधिकारी और सांसद भी चिंता जता रहे हैं और जल्द तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें कई कार्यालयों को शिफ्ट किया जा रहा है और प्लेटफार्म नंबर छह के निर्माण पर काम जारी है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें। छह मंजिला भव्य इमारत में सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी।
सभी प्लेटफार्म की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया जाएगा। आधुनिक वेटिंग हाल, टिकट काउंटर, और बेहतर फुट ओवरब्रिज की व्यवस्था होगी। इसके अलावा स्टेशन परिसर में एक कामर्शियल माल और मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण होगा।
उम्मीदें-2026
- दरभंगा मेट्रो परियोजना के पहले चरण में एलएनएमयू से लहेरियासराय तक भूमिगत मार्ग का होगा निर्माण
- मनीगाछभ् एवं लोहना स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज होगा चालू।
- सकरी 39 नंबर गुमटी एवं बिजली गुमटी पर आरओबी निर्माण कार्य होगा शुरू।
- वर्तमान में चलने वाली ट्रेनों की क्षमता होगी दोगुनी।
