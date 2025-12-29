अब दरभंगा आने की आवश्यकता नहीं, बेगूसराय में खुलेगा प्रोफेशनल स्टडीज का एक्सटेंशन सेंटर
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बेगूसराय में प्रोफेशनल स्टडीज का एक्सटेंशन सेंटर खोलेगा। इससे बेगूसराय के छात्रों को अब दरभंगा नहीं आना पड़ेगा। यह के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा । मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय और आसपास के जिले के छात्र-छात्राओं को प्रोफेशन स्टडी के लिए दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उन्हें इस प्रकार के पाठ्यक्रम में नामांकन, अध्ययन और परीक्षाफल आदि की सभी सुविधाएं बेगूसराय में ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
सभी सुविधाओं पर आधारित भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बेगूसराय में ही स्थल का भी चयन कर लिया गया है। निर्माण के लिए वहां के सांसद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धनराशि भी मुहैया कराने की सहमति प्रदान कर दी है। अब केवल निर्माण कार्य को आरंभ किया जाना है। इसके लिए भी कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय स्तर से एक समिति का गठन कर दिया है। जिसके प्रतिवेदन के आधार पर इस इनक्यूबेशन सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर का निर्माण और संचालन किया जाएगा।
कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने बताया कि बेगूसराय जिले में प्रोफेशनल स्टडीज के इनक्यूबेशन सेंटर का एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में छात्रों के स्टार्टअप और उनके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी जरूरी ट्रेनिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा।
साथ ही तकनीकी जानकारी, उपकरण व प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। विदेशी भाषाओं की सुलभ पढ़ाई और कंपनियों के साथ एमओयू भी किया जाएगा। इस इनक्यूबेशन सेंटर के स्थापना होने के बाद छात्रों को अपने बिजनेस आइडियाज व स्टार्टअप को विकसित करने के लिए समय-समय पर नई तकनीकी जानकारी उससे जुड़े उपकरण व प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा।
इनक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसकी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। उद्योग विभाग के साथ मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने पर कार्य योजना बनाई जाएगी। ताकि, युवाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी देने वाला बनाया जा सके। उन्हें उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके, कौशल विकास और इनक्यूबेशन सहायता दी जा सके और उन्हें सफल उद्यम स्थापित करने के लिए एक इको-सिस्टम प्रदान किया जा सके।
