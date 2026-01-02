सरकारी खरीद सुस्त, दरभंगा में व्यापारी औने-पौने दाम में खरीद रहे धान
Bihar Latest News : दरभंगा में धान की सरकारी खरीद धीमी गति से चल रही है, जिससे किसान औने-पौने दाम पर व्यापारियों को धान बेचने को मजबूर हैं।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिले में विभाग से अभी चावल का दर निर्धारित नहीं किया गया है। न ही तैयार किए गए चावल में मिलाने वाला फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की मात्रा चयनित राइस मिल को आपूर्ति की गई है।
राइस मिल पैक्सों को चावल आपूर्ति नहीं कर रहा है। जिसके कारण राशि का रोटेशन नहीं हो रहा है। इसे लेकर जिले में किसानों से धान खरीद की रफ्तार काफी प्रभावित हो रही है।
बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों से धान खरीदने को लेकर चयनित पैक्सों को दो लाट का कैश क्रेडिट लिमिट किया गया है। पैक्सों ने इस राशि से किसानों से धान भी खरीद कर लिया है। अब राशि नहीं रहने के कारण पैक्स किसानों से धान की खरीद नहीं कर रहे हैं।
जिले में धान खरीद का लक्ष्य 83 हजार 943 हजार टन निर्धारित है। पिछले वर्ष से यह 15 प्रतिशत कम है। डीसीओ कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब निर्धारित लक्ष्य का महज 18.5 प्रतिशत ही खरीद हो सकी है। पहली नवंबर से धान की खरीद शुरू की गई है। जो गति दिख रही है, उससे लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है। पिछले साल भी यही स्थिति रही थी।
धान का हुआ उत्पादन
जिले में अनुमानित 35 लाख 98 हजार 538 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। अब तक 13 हजार 345 किसानों ने आनलाइन निबंधन कराया है। इनमें से महज 2637 किसानों ने धान बेचा है। अब तक 15647 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
बोरे की दिक्कत, नमी बताकर कटौती सहित कई समस्याएं केंद्रों पर सामने आ रही हैं, जिसके चलते किसान खुले बाजार में धान बेच रहे हैं। अब महज डेढ़ माह बचे हैं। सरकारी स्तर पर किसानों से धान खरीद को लेकर। सरकारी दर पर पैक्स के माध्यम से धान बेचने की जटिल प्रक्रिया को देखते हुए किसान औने- पौने दाम में व्यापारी से धान बेचने को मजबूर हैं।
डीसीओ कार्यालय से चयनित पैक्स व व्यापार मंडल को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसान 100 क्विंटल धान सरकारी दर पर बेच सकते हैं। निबंधित किसानों से ही सरकारी दर पर धान की खरीद की जाएगी। धान का समर्थन मूल्य 2365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
किसानों का किया गया भुगतान
192 पैक्स व व्यापार मंडल के माध्यम से 2254 किसानों का एडवाइस कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से एसएफसी को भेजा गया। जिसमें से 2125 किसानों का पीएफएमएस के माध्यम से 31 करोड़ 09 लाख 91 हजार 396 रुपये किसान के संबंधित बैंक में भुगतान कर दिया गया है।
सात राइस मिल ने पैक्सों की ओर से किसानों से खरीदे गए धान की कुटाई के लिए निबंधन कराया है। इसमें चौधरी राइस मिल, पुष्पम, प्रिया और मिथिलांचल राइस मिल आदि शामिल हैं। इन राइस मिलों का पदाधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कर पैक्स के साथ चावल तैयार करने के लिए टैग कर दिया है।
नमी के नाम पर प्रति क्विंटल पांच किलो की कटौती
बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के किसान संतोष मांझी, दशरथ यादव, श्याम सुंदर सिंह, राम कुमार पासवान, राजा खां, विजय कुमार यादव आदि ने बताया कि धान की कटनी के तुरंत बाद रबी की बोआई शुरू हो जाती है। सरकारी दर पर धान बेचने की प्रक्रिया काफी जटिल है। भुगतान में विलंब होता है। पैक्स प्रत्येक क्विंटल में नमी के नाम पर पांच किलो धान की कटौती करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं से आसान है कि स्थानीय व्यापारी से धान की बिक्री कर दिया जाता है। भुगतान भी तत्काल हो जाता है।
जिले में वर्ष 2025-26 के लिए 83943.45 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में अनुमानित उत्पादन 35 लाख 98 हजार 54 क्विंटल है। पंचायत वार उत्पादन के अनुसार चयनित पैक्स व व्यापार मंडल का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 192 पैक्स व व्यापार मंडल को सात राइस मिल के साथ चावल तैयार करने के लिए टैग किया गया है। अभी तक राइस मिल की ओर से एसएफसी को चावल आपूर्ति नहीं किया गया है।
अरुण कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा।
विभाग से चयनित पैक्सों का कैश क्रेडिट करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अभी तक 192 चयनित पैक्स को कैश क्रेडिट को लेकर बैंक से इकरारनामा कराया गया है। इन सभी पैक्स को किसान से धान खरीदने को लेकर इनके खाते में दो लाट का कैश क्रेडिट कर दिया गया है। अब तक 2254 किसानों का एडवाइस कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से एसएफसी को भेजा गया। जिसमें से 2125 किसानों का पीएफएमएस के माध्यम से 31 करोड़ 09 लाख 91 हजार 396 रुपये किसान के संबंधित बैंक में भुगतान कर दिया गया है।
श्याम कुमार वर्णवाल, बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, दरभंगा।
