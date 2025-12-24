Language
    दरभंगा में डीएम सख्त, पर सवाल वही पुराना-क्या अतिक्रमणकारियों पर चलेगा बुलडोजर?

    By Pramod Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अहल्यास्थान में सौंदर्यीकरण और विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी अहल्या गौतम महोत्सव की तैयारियों ...और पढ़ें

    प्रोजेक्ट ड्राइंग का मुआयना करते जिला पदाधिकारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बुधवार को अहल्यास्थान में चल रहे सौंदर्यीकरण व विकासात्मक कार्य सहित आगामी अहल्या गौतम महोत्सव के लिए स्थल का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में चल रहे विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण किया।

    साथ ही जहां-तहां कार्य में रुकावट के लिए जिम्मेदार तत्वों को यथाशीघ्र दूर कराने का निर्देश मौके पर मौजूद एसडीएम विकास कुमार एवं सीओ वत्सांक को दिया। सीओ ने उन्हें बताया कि पूर्व में मापी कराकर सब कुछ क्लियर किया जा चुका है। फिर भी आज मापी कराकर सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा।

    वहां मौजूद ग्रामीणों ने अहल्यास्थान परिसर में स्थित सरकारी जमीन पर निजी विवाह भवन सहित अन्य अतिक्रमण के तरफ भी डीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। जिस पर उन्होंने एसडीएम व सीओ को परिसर स्थित सरकारी जमीन को चिन्हित कराकर अविलंब उस पर से अतिक्रमण को हटवाने का निर्देश दिया।

    एसडीएम ने सभी अतिक्रमण को जल्द से जल्द खाली करवाने के लिए डीएम को आश्वस्त किया। डीएम ने विकास कार्य करा रही एजेंसी के संवेदक मनीष कुमार को भी कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया।

    फिर वह आगामी नौ 10 एवं 11 जनवरी को होने वाले तीन दिवसीय अहिल्या गौतम महोत्सव को लेकर चयनित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेज स्थल, प्रवेश द्वार, निकास द्वार सहित गाड़ी पार्किंग स्थल आदि का भी गहनता से अवलोकन किया।

    साथ ही वहां मौके पर मौजूद आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता सलीम अख्तर को हर एक बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

    वहां मौजूद पत्रकारों के पूछे जाने पर डीएम कौशल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में अहल्यास्थान मंदिर के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की योजना स्वीकृत की गई थी।

    उसी का कार्य संवेदक द्वारा किया जा रहा है, उसमें कुछ रुकावटें थी, जिसे आकर देखा गया है। एसडीएम और सीओ को निर्देश दिया गया है, वह सारी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि संवेदक को भी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

    जमीन का अधिग्रहण मार्च तक 

    अहल्यास्थान परिसर में 18 एकड़ रैयती जमीन के अधिग्रहण की घोषणा हुई थी। उसकी भी अधिसूचना निकाल दी गई है। मार्च तक अधिग्रहण हो जाएगा।

    मंदिर परिसर में भी कई लोग दुकान बनाए हुए हैं, उसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन अब यहां राष्ट्रीय महत्व का मंदिर बनना है। जिसे देखने के लिए यहां काफी लोग आएंगे। मंदिर भी काफी प्राचीन है। जो अतिक्रमण है यहां पर कल से उसको हटाया जाएगा, ताकि पूरे परिसर में काम हो सके और जल्द से जल्द जनता को समर्पित हो।

    मौके पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, डीएसपी शुभेन्द्र कुमार सुमन, बीडीओ मनोज कुमार सहित अहल्या स्थान न्यास के सभी सदस्य मौजूद थे।