पुलिस पर गोली चलाने वाला बदमाश चढ़ा कानून के हत्थे, दरभंगा में पहले ही पकड़े जा चुके हैं पांच आरोपी

संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा) । दरभंगा में पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुआ बदमाश आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया है। 11 महीने पहले हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे सिरहुल्ली इलाके से गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही पांच बदमाशों को पकड़ा जा चुका है, जबकि गिरोह के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

सिरहुल्ली गांव से किया गया गिरफ्तार 11 महीने पूर्व पुलिस पर फायरिंग कर भागे बदमाश को रविवार की रात सिरहुल्ली गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले पांच बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बाबत कमतौल थाना में कांड संख्या 22/2025 है।

गिरफ्तार बदमाश थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली निवासी विनोद साह का पुत्र प्रवीण कुमार साह है। पुलिस निरीक्षक सह कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, अनि गोरख राम, ललन कुमार, अख्तर अंसारी एवं सशस्त्र बल ने उसके घर से पकड़ा।

सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2025 की रात पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ सशस्त्र बदमाश दरभंगा-कमतौल पथ में गोपालपुर एवं मब्बी के बीच लूट की साजिश रचे हुए है ।

इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्कालीन कमतौल थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी पेट्रोलिंग में निकले। कर्जापट्टी चौक स्थित मंदिर के पास दो बाइक पर सवार छह युवक दरभंगा की ओर जाते दिखे। पुलिस टीम ने ओवरटेक कर उन्हें रोकना चाहा।