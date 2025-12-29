Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुलिस पर गोली चलाने वाला बदमाश चढ़ा कानून के हत्थे, दरभंगा में पहले ही पकड़े जा चुके हैं पांच आरोपी

    By Pramod Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    दरभंगा में पुलिस पर गोली चलाने वाला बदमाश प्रवीण कुमार साह 11 महीने बाद सिरहुल्ली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जनवरी 2025 को लूट की साजिश रच रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस हिरासत में बदमाश प्रवीण कुमार साह। जागरण

    संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा) । दरभंगा में पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुआ बदमाश आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया है। 11 महीने पहले हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे सिरहुल्ली इलाके से गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही पांच बदमाशों को पकड़ा जा चुका है, जबकि गिरोह के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरहुल्ली गांव से किया गया गिरफ्तार

    11 महीने पूर्व पुलिस पर फायरिंग कर भागे बदमाश को रविवार की रात सिरहुल्ली गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले पांच बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बाबत कमतौल थाना में कांड संख्या 22/2025 है।

    गिरफ्तार बदमाश थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली निवासी विनोद साह का पुत्र प्रवीण कुमार साह है। पुलिस निरीक्षक सह कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, अनि गोरख राम, ललन कुमार, अख्तर अंसारी एवं सशस्त्र बल ने उसके घर से पकड़ा।

    सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2025 की रात पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ सशस्त्र बदमाश दरभंगा-कमतौल पथ में गोपालपुर एवं मब्बी के बीच लूट की साजिश रचे हुए है ।

    इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्कालीन कमतौल थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी पेट्रोलिंग में निकले। कर्जापट्टी चौक स्थित मंदिर के पास दो बाइक पर सवार छह युवक दरभंगा की ओर जाते दिखे। पुलिस टीम ने ओवरटेक कर उन्हें रोकना चाहा।

    दोनों बाइक पर बैठे एक-एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आत्म रक्षार्थ फायरिंग की। एक गोली नगर थाना क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ला किलाघाट निवासी अनिल साह के पुत्र शुभम साह को लगी।

    मौके से दो अन्य बदमाश दरभंगा शिवाजी नगर निवासी महेंद्र महतो के पुत्र रोहित कुमार एवं मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल गांव निवासी रामगुलाम पासवान के पुत्र आलोक पासवान को पकड़ा गया। गिरफ्तार तीनों से पूछताछ के बाद छह बदमाशों को नामजद किया गया जिसमें पांच की गिरफ्तारी कमतौल पुलिस ने कर ली थी।