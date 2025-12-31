दरभंगा में घर से गायब, नदी से मिला शव, किशोरी की मौत पर उठा सवाल
दरभंगा में एक 16 वर्षीय छात्रा राजनंदनी कुमारी का शव बागमती नदी से मिलने से सनसनी फैल गई है। 26 दिसंबर को घर से लापता हुई राजनंदनी की गुमशुदगी की रिपो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा में एक किशोरी के घर से अचानक गायब होने और बाद में बागमती नदी से उसका शव मिलने ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है।
परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं और मौत के पीछे की सच्चाई जानने के लिए सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक शव किन हालात में नदी में पड़ा, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका है।
नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी दरगाह वार्ड नंबर नौ निवासी अर्जुन साह की पुत्री राजनंदनी कुमारी (16) का शव बुधवार को बागमती नदी से बरामद हुआ। 26 दिसंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे राजनंदनी बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी।
वह प्लस टू राजेंद्र गर्ल्स हाई स्कूल में इंटर की छात्रा थी। स्वजन के अनुसार, पढ़ाई-लिखाई को लेकर घर में बहस हुई थी, जिसके बाद वह नाराज होकर बाहर चली गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर स्वजन चिंतित हुए और 27 दिसंबर को नगर थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया।
पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद तलाश शुरू की और आसपास के सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में राजनंदनी को बाजार समिति और बाद में कल्पना सिनेमा के पास देखा गया, लेकिन इसके बाद उसका कोई मूवमेंट नहीं दिखा।
बुधवार को मुरली मनोहर घाट के रास्ते बागमती नदी में बहते हुए एक किशोरी का शव घर से करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर बाजितपुर इलाके में मिला। उसकी पहचान राजनंदनी कुमारी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।
घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ राजीव कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसडीपीओ ने बताया कि किशोरी 26 दिसंबर से लापता थी और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी।
जांच के दौरान कई स्थानों पर युवती की गतिविधियां फुटेज में दिखीं, लेकिन बाद में उसकी गतिविधि कहीं नजर नहीं आई। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद के बाद उठाए गए कदम से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।
