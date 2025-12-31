झोलाछाप इलाज से हो सकती है जान का खतरा, दरभंगा में किशोर की मौत से सबक लें

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) । कुशेश्वरस्थान के सम्राट चौक पर अवैध रूप से संचालित भारत क्लीनिक सह मेडिकल हाल में मंगलवार की रात इलाज के दौरान पूर्वी प्रखंड के बड़की कोनिया निवासी सत्य नारायण राम के पुत्र रोशन कुमार राम (13) की मौत हो गई।

किशोर की मौत के बाद इलाज कर रहे झोलाछाप ने पीएचसी ले जाने का झांसा देकर मरीज एवं स्वजन को क्लीनिक से बाहर निकालकर ताला बंद कर फरार हो गया। चाची मंजू देवी ने बताया कि रोशन को बुखार और पेट दर्द की शिकायत थी।

मंगलवार की शाम करीब आठ बजे उसे इलाज के लिए सम्राट चौक स्थित भारत क्लीनिक सह मेडिकल हाल लाया गया। क्लीनिक पर पीएचसी बिरौल के चिकित्सा पदाधिकारी डा. भगवान दास के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। स्वजन ने जब डा. भगवान दास के बारे में पूछा तो मेडिकल हाल पर मौजूद राजा कुमार ने बताया कि डाक्टर साहब नहीं हैं और वहीं इलाज करता है। इसके बाद राजा कुमार ने रोशन को स्लाइन चढ़ाई और कई इंजेक्शन लगाए।

इलाज के दौरान सुधार होने के बजाय रोशन की हालत बिगड़ती चली गई और रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने आनन-फानन में शव सहित सभी स्वजन को क्लीनिक से बाहर निकालकर दरवाजे में ताला जड़ दिया और फरार हो गया।

स्वजन ने बताया कि कड़ाके की ठंड में रात भर शव के साथ क्लीनिक के बाहर बैठे रहे। बुधवार की सुबह शव को घर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। रोशन सातवीं कक्षा का छात्र था। इस संबंध में डा. भगवान दास ने बताया कि वे किराए के मकान में क्लीनिक चलाते हैं, लेकिन मंगलवार की दोपहर तीन बजे क्लीनिक बंद कर सरकारी ड्यूटी पर चले गए थे। रात में वहां किसने इलाज किया, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

मालूम हो कि कुशेश्वरस्थान के दोनों प्रखंडों में दो दर्जन से अधिक अवैध क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड और पैथोलाजी लैब धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जहां गरीब मरीजों से मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है।