    नव वर्ष से पहले शिक्षकों को तोहफा, बकाए भुगतान व समस्याओं का होगा एकमुश्त निराकरण

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    Darbhanga latest news : नए साल से पहले दरभंगा, बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षकों के बकाया भुगतान और उनकी समस्याओं का एकमुश्त समाधान किया ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। नव वर्ष से पहले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों से जुड़े सभी मामलों का एकमुश्त निराकरण करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, जिससे हजारों शिक्षकों को नए साल से पहले राहत मिलने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समस्याओं को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे

    शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की अलग अलग समस्याओं को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। बकाए के भुगतान सहित अन्य समस्याओं को लेकर शिक्षक भी कभी अवकाश लेकर तो कभी विद्यालय अवधि के बाद स्थापना शाखा चले आते हैं।

    उनकी समस्याओं को जानने और उसके निराकरण करने में कर्मियों के साथ डीपीओ अवधेश कुमार का समय भी बर्बाद होता है और कठिनाई भी होती है। शिक्षक भी परेशान होते हैं। इसके निदान के लिए डीपीओ ने बड़ी पहल की है।

    कार्यरत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बकाए भुगतान सहित अन्य जो भी समस्या है, उसका एकमुश्त समाधान किया जाएगा। इससे शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और कार्यालय के कर्मचारियों को भी अपनी उर्जा और समय दूसरे कार्यों में उपयोग करने का समय मिलेगा। इसके लिए 26 दिसंबर शुक्रवार को स्थापना शाखा में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।

    शिविर के लिए अनुमंडलवार प्रभारी नियुक्त किए गए

    डीपीओ ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रखंडों के कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन के साथ शिविर में उपस्थित रहे, जहां उसका त्वरित निदान किया जाएगा।

    शिविर के लिए अनुमंडलवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।सदर अनुमंडल के लिए बहादुरपुर की डीईओ रंजना कुमारी को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक आनंद कुमार मिश्र और वरीय लिपिक संजीव कुमार भी तैनात रहेंगे।

    बेनीपुर अनुमंडल के शिविर का प्रभार बहेड़ी के बीईओ हरिशंकर कुमार को सौंपा गया है।उनके साथ स्थापना के वरीय लिपिक मनोज कुमार सिन्हा और निम्न वर्गीय लिपिक नीरज प्रकाश शिविर में सहयोग करेंगे।

    बिरौल अनुमंडल के लिए जाले के बीईओ प्रमोद कुमार ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है।उन्हें स्थापना शाखा के वरीय लिपिक गणेश कुमार मंडल और नवल किशोर महतो सहयोग करेंगे।डीपीओ ने कहा कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं के लिए 12 से अपराह्न दो बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

    माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक तीन से पांच बजे संध्या तक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आएंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि डीपीओ की पहल तो अच्छी है।लेकिन समस्याओं का निदान भी होना चाहिए। कारण कि इससे पहले भी ऐसे शिविर आयोजित किए गए थे, मगर बहुत प्रभावी नहीं रहे।