    दिल्ली से दरभंगा आने-जाने वाली स्पाइसजेंट की फ्लाइट रही रद, उम्मीद में इंतजार करते रहे यात्री

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से दरभंगा आने-जाने वाले यात्रियों को उस वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब स्पाइसजेट की दोनों फ्लाइटें अचानक रद कर दी गईं। बिना पूर्व सूचना के हुई इस रद से यात्रियों में नाराजगी देखी गई, वहीं एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल बन गया।

    कई यात्री घंटों तक जानकारी का इंतजार करते रहे, जबकि एयरलाइन की ओर से खराब मौसम बताए जा रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली और दरभंगा हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट की एक जोड़ी फ्लाइट रद रही। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी।

    इससे यात्रियों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। दिल्ली और कोलकाता से आनेवाली अकासा और इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से दो घंटा पांच मिनट विलंब से 12:55 में पहुंची।

    मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 20 मिनट विलंब से 12:20 में पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से एक घंटा 21 मिनट विलंब से 1:04 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 34 मिनट विलंब से 1:19 में पहुंची ।

    हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से आठ मिनट विलंब से 2:13 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से नौ मिनट पहले पहुंच गई।

    बता दें कि इससे पहले खराब मौसम और ठंड के बीच दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को शेड्यूल के अनुसार विमानों की उड़ान रही। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी।

    एक के बाद एक सभी फ्लाइट ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह से ही लैंडिंग और टेक आफ शुरू कर दी थी। यात्रियों और स्वजन की भीड़ से एयरपोर्ट पर चहलकदमी बढ़ी रही। एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा की सभी 16 विमानों ने आवागमन किया।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी-1405 निर्धारित समय 10:50 से एक घंटा 15 मिनट विलंब से 12:05 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी-334 निर्धारित समय 12 बजे से चार मिनट पहले पहुंच गई।

    कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 38 मिनट विलंब से 12:58 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय से 46 मिनट विलंब से 1:31 में पहुंची।