रोजगार सृजन में मील का पत्थर होंगी रैयाम व सकरी चीनी मिलें, सांसद ने बताया मिथिलांचल का वरदान

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Raiyam Sugar Mill Bihar: बिहार सरकार द्वारा लंबे समय से बंद पड़ी रैयाम और सकरी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के फैसले को मधुबनी के सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।

सांसद ने सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से चीनी मिलों के संचालन से व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और अधिकारियों की मनमानी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण बना रहेगा। इससे गन्ना किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इन दोनों चीनी मिलों का संचालन शुरू होना दरभंगा और मधुबनी ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिलांचल के लिए रोजगार सृजन का वरदान साबित होगा।

डॉ. अशोक कुमार यादव ने इस निर्णय को रोजगार और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में सरकार की “भागीरथी पहल” बताते हुए कहा कि इसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार का मास्टर स्ट्रोक करार देते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद पहली कैबिनेट में ही इस तरह का निर्णय लेना सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सांसद ने कहा कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का फैसला मिथिला क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम है।

इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया और कहा कि आने वाले समय में यह क्षेत्र रोजगार का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।