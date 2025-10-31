Bihar Politics: वीआईपी प्रत्याशी के खिलाफ HC पहुंची पुष्पम प्रिया, वोटिंग से पहले सियासी हलचल तेज

जागरण संवाददाता, दरभंगा। महागठबंधन समर्थित वीआईपी के दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उमेश सहनी के नामांकन को रद कराने के लिए द प्लुरल्स पार्टी की नेता और दरभंगा शहरी क्षेत्र से प्रत्याशी पुष्पम प्रिया चौधरी ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

पुष्पम प्रिया ने बयान जारी कर कहा कि उमेश सहनी के नामांकन पत्र में त्रुटि है। नियमानुसार निर्वाचन पदाधिकारी को उनका नामांकन पत्र रद कर देना चाहिए था।

उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि उमेश सहनी के नामांकन पत्र की जांच डीएम से कराकर निर्वाचन आयोग के मानदंड के अनुसार उसे तुरंत रद किया जाए।