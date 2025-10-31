Bihar Politics: तेजस्वी या तेजप्रताप... किसे सपोर्ट कर रहीं मीसा भारती? बहन ने बता दी मन की बात

संवाद सूत्र, राघोपुर। सांसद डॉ. मीसा भारती ने अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव की विधानसभा क्षेत्र के सरायपुर पंचायत के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। दिन भर रुक-रुक हो रही बारिश के बीच घर-घर जाकर उन्होंने लोगों से तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

सरायपुर पंचायत के छौकिया, लिटियाही, दिवानटोक गांव में घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। सरायपुर मुखिया प्रतिनिधि कंचन कुमार एवं तेरसिया मुखिया प्रतिनिधि मुकेश राय ने फुल माला एवं अंगवस्त्र से स्वागत किया। मीसा भारती ने कहा कि राघोपुर के लोग विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनेगे। राघोपुर तेजस्वीमय हो चुका है। राघोपुर रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से तेजस्वी यादव के बाढ़ में नहीं आने की शिकायत पर मीसा भारती ने कहा कि हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, इतने खराब मौसम में कोई घर से नहीं निकलना चाह रहा है, लेकिन आपको देखकर नहीं लग रहा है कि जनसंपर्क अभियान में कितने लोग आएं हैं। बारिश में भी महिला, बुजुर्ग, नौजवान अपने-अपने घर से निकलकर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं। राघोपुर की चिंता हम लोग और तेजस्वी को नहीं है, क्योंकि राघोपुर की जनता विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रही है।

महुआ में तेजप्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दो अलग-अलग दल हैं, भाई दूसरे दल से लड़ रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूं, लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल की सांसद हूं, मेरा वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन दोनों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हैं।

मीसा भारती ने आगे कहा कि मोदी जी और नीतीश चाचा बताइए 10 हजार रुपए में महिलाएं कौन-सा रोजगार करेंगी। 10 हजार रुपए में तो बकरी भी नहीं मिलती है, मोदी के पकोड़े तलने वाला रोजगार अगर महिला करने लगीं तो खरीदने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा। पिछले चुनाव में बेईमानी से कुछ सीट पर हराया गया, लेकिन इस बार युवा बूथ पर तैनात रहेंगे।

मीसा भारती ने कहा कि बिहार के नौजवान भाइयों के लिए हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है अगर मगर क्या इस बार जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है वैसे परिवार को चिह्नित करके सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 में देने का काम किया जाएगा।