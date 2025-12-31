दरभंगा में नववर्ष की रात शहर हुआ रंगीन, डीजे पर थिरके युवा, आसमान में छाई आतिशबाजी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। नववर्ष की आधी रात जैसे ही घड़ी ने बारह बजाए, दरभंगा उल्लास और उमंग के रंगों में सराबोर हो गया। सड़कों पर युवाओं की टोलियां डीजे की धुन पर झूमती दिखीं, तो आसमान में छूटी रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे शहर को रोशन कर दिया। नए साल के स्वागत में हर ओर बधाइयों की गूंज, मुस्कानें और जश्न का माहौल नजर आया, जिसने दरभंगा की रात को यादगार बना दिया।

नववर्ष का उत्साह और उमंग के साथ स्वागत नववर्ष का लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया। रात 12 बजते ही एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। अधिकांश लोगों ने साल का पहला दिन खुशियां मनाते और मौजमस्ती के साथ बिताए। अपने-अपने तरीके से लोग नववर्ष का आनंद उठाया।

नववर्ष को लेकर बुधवार देर रात से युवाओं की टोली डीजे पर थिरकते नजर आ रहे थे। साल के पहले दिन गुरुवार को ज्यादातर लोगों की दिनचर्या की शुरुआत धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना के साथ होगी। शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर, मनोकामना मंदिर के अलावे अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। सुबह से अधिकांश लोग अपने अपने घरों तथा पिकनिक स्पाट पर लजीज व्यंजन बनाने की तैयारी के लिए बाजारों में खरीदारी करते नजर आए। क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट व मिठाई के दुकानों पर लोगों की आवाजाही लगी रही।

सुबह से कड़ाके की ठंड होने के कारण अधिकांश लोग अपने-अपने घरों में दुबके रहे। सरकारी दफ्तरों में भी इसका असर देखने को मिला। नये साल में दोनार चौक स्थित सागर फैमिली रेस्टोरेंट चाय पान कैफे किंग में 50 तरह के पान जैसे राबड़ी पान, चाकलेट पान,ड्राइफ़्रूट पान, मैंगो पान, मिक्सफ़्रूट पान, मलाई पान, मिंट चटनी पान, स्टाबेरी पान, आदि का स्वाद ले सकते हैं।

इसके साथ ही पनीर, एवं चीज सैंडवीच, क्रिस्पी बर्गर,तंदूरी बर्गर, स्वीट क्रान पिजा, फेम हाउस पिजा, वेज दिलाइट पिजा, रेड साश पास्ता, बटर स्कोच सेक, ओरिओ सेक, चाकलेट सेक, कोल्ड काफी का भी स्वाद की व्यवस्था है। खाने-पीने की व्यवस्था बुफे में इंडियन और इंटरनेशनल स्वीट्स के साथ-साथ चिकन, फिश, मटन जैसे कई तरह के व्यंजन परोसने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह की व्यवस्था नेशनल हाईवे पर स्थित कई होटलों में हो रही है।

आकर्षक पैकेज : बच्चों, स्टैग और कपल्स के लिए अलग-अलग पैकेज और आफर की व्यवस्था की गई है। साथ ही गेम्स और सरप्राइज गिफ्ट्स भी है। होटल को लाइट, डीजे फ्लोर और थीम के हिसाब से सजाया गया है। टेबल और सीटों की एडवांस बुकिंग की भी व्यवस्था है। ताकि लोगों को जगह मिल सके। इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा।