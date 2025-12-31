नव वर्ष 2026 पर करें इतिहास से मुलाकात, दरभंगा का रहस्यमयी ‘लाल किला’, जहां थी अपनी सरकार और निजी विमान सेवा

धर्मेन्द्र कुमार सिंह, दरभंगा। ‘लाल किला’ का नाम सुनते ही आमतौर पर दिल्ली या आगरा की तस्वीर उभरती है, लेकिन बिहार के दरभंगा शहर में स्थित राज किला (दरभंगा किला) भी अपने वैभव और इतिहास के कारण किसी से कम नहीं है। यह किला दरभंगा राज के गौरवशाली अतीत का साक्षी रहा है, जहां कभी एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था, निजी सेना और आधुनिक सोच का अद्भुत मेल देखने को मिलता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किले के भीतर बसती थी एक अलग दुनिया दरभंगा राज का यह किला अपनी विशाल दीवारों और भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य प्रवेश द्वार ‘सिंह द्वार’ आज भी इसकी मजबूती और शान को दर्शाता है। किले के परिसर में शाही आवास के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, मंदिर, अस्पताल और अन्य सुविधाएं मौजूद थीं, जो इसे अपने समय का एक पूर्ण शासकीय केंद्र बनाती थीं।

जब दरभंगा राज के पास थे निजी विमान दरभंगा राज को आधुनिकता अपनाने वाले राजघरानों में गिना जाता है। महाराज कामेश्वर सिंह के समय निजी विमान सेवा की सुविधा थी, जिसके तहत कुछ विमान निजी यात्राओं और विशेष अवसरों पर उपयोग में लाए जाते थे। यह उस दौर में किसी भी भारतीय जमींदार परिवार के लिए असाधारण बात थी।

शिक्षा और उद्योग में भी योगदान दरभंगा राज का योगदान केवल ऐश्वर्य तक सीमित नहीं था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ( बीएचयू ) के निर्माण में इस राजघराने का आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय रहा। इसके अलावा देश के औद्योगिक विकास में भी महाराज की भूमिका को इतिहास में सम्मान से देखा जाता है।