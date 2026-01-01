Language
    Happy New year : गांव हो या शहर, नव वर्ष पर हर दिल ने झूमते हुए कहा, बस यही है मजा

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:06 PM (IST)

    दरभंगा में शहर से लेकर गांवों तक लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ नए साल का अभिनंदन किया। चंद्रधारी और लक्ष्मीश्वर संग्रहालयों में भारी भीड़ उमड़ी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    नव वर्ष पर मौसम में बदलाव के बाद बाहर निकले लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । शहर से लेकर गांवों तक, लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ नए साल का अभिनंदन किया। हालांकि, अभिनंदन करने का अंदाज अलग-अलग रहा। कोई गीत-संगीत की धुन पर थिरकने में मशगूल रहे तो कोई सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए बेचैन रहे।

    चंद्रधारी संग्रहालय की भीड़ व सुदृढ़ व्यवस्था को देखने से लगता था मानों इसे भी नए साल का इंतजार हो। सुबह से संग्रहालय में लोगों का आना शुरू हो गया। जैसे-जैसे घड़ी की सुईयां बढ़ती गई, उस अनुपात में भीड़ भी बढ़ती गई। कड़ाके की ठंड पर उत्साह भारी पड़ा।

    यही मनोरम दृश्य पड़ोस के लक्ष्मीश्वर संग्रहालय में देखने को मिला। कोई गांव के खेतों में, कोई बेगानों में तो कोई चर्चित मैदानों में। सभी ओर लोग अपने-अपने अंदाज में न्यू ईयर को वेलकम करने में लगे रहे। चारों ओर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की गूंज रही। कोई गाजा-बाजा बजा रहे थे तो कोई पिकनिक की सामग्री इकट्ठा करने में लगे थे।

    बुधवार की रात जब घड़ी की सूई 12 पर पहुंची तो मानों लोगों में नया जोश आ गया। पूरा शहर हैप्पी न्यू ईयर बोल पड़ा। जगह-जगह आतिशबाजी हुई। व्हाट्सएप व फेसबुक के नोटिफिकेशन की बीप बजने लगी। बधाई देने के लिए लोगों ने इंटरनेट मीडिया का जमकर उपयोग किया। उत्साहित युवा सड़कों पर नाचने लगे।

    हैप्पी न्यू ईयर के गीत बजने लगे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, पुरुष-महिला, युवक-युवती, सब नए वर्ष के उमंग में डूब गए। पूरी रात जश्न का दौर जारी रहा। लोगों ने जमकर मस्ती की। एक-दूसरे को नए वर्ष की मंगलकामनाएं दी।

    सुबह होते ही बच्चों में खासा उत्साह रहा। वहीं नव दंपतियों में भी नववर्ष का खासा उत्साह देखने मिला। ऐसे जोड़ों के लिए रेस्टोरेंटों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। उधर, सुबह होते ही हर घर की गृहणियां लजीज व्यंजनों की तैयारी में जुटी रही।

    राज मैदान में रहा धूम, मेला का रहा नजारा 

    शहर के राज मैदान में लोगों की धूम रही। पूरा परिसर मेला में तब्दील रहा। कोई खाना लेकर आए थे तो कई बनाकर खा रहे थे। बाजा पर सब थिरक रहे थे। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थीं। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बच्चे भी लुत्फ उठाने से पीछे नहीं रहे।

    फूलों की रही मांग 

    नव वर्ष के मौके पर बाजार में फूलों की खूब मांग रही। शुभकामनाएं देने के लिए लोगों ने फूलों को काफी पसंद किया। युवा वर्ग में खास क्रेज रहा। स्टेशन रोड से लेकर दरभंगा टावर तक दर्जनों दुकानदार अहले सुबह से ही अपनी दुकानें सजाकर बैठ गए।

    माल व सिनेमाघर में रही भीड़

    नए साल के स्वागत के लिए शहर के सभी माल सहित शॉपिंग कांप्लेक्स में काफी भीड़ रही। लहेरियासराय स्थित सिनेमा घर के टिकट बुकिंग काउंटर पर भी लंबी लाइन लगी रही। बहुत से लोगों ने नए वर्ष का स्वागत सिनेमा देखकर किया। इनमें युवाओं की तादाद ज्यादा देखी गई।

    मंदिरों में रही भीड़, आयकर चौराहा पर जाम

    न्यू ईयर मनाने का अंदाज तो ऐसे हर लोगों का अलग-अलग रहा, लेकिन नए वर्ष में सबकुछ अच्छा हो, इसकी कामना अधिकांश लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर की।

    श्यामा मंदिर, मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर, मलेच्छमर्दिनी, लहेरियासराय स्थित हनुमान मंदिर, काली मंदिर, कुशेश्वरस्थान आदि स्थलों पर माथा टेकने वालों की भीड़ अधिक रही।

    इस दौरान लोगों ने जरूरतमंदों के बीच खुलकर दान किया। इधर, आयकर चौराहा से लेकर मलेच्छमर्दिनी तक लोग घंटों जाम से जूझते रहे। जाम छुड़ाने में ट्रैफिक के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी।