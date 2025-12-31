Language
    नव वर्ष पर मां श्यामा मंदिर में भक्तों को विशेष सौगात, दर्शन के लिए भी विशेष व्यवस्था

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    Bihar Temple News: नव वर्ष 2026 के पहले दिन दरभंगा के मां श्यामा मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कतारबद्ध दर्शन के लिए महिला-पुरुषों ...और पढ़ें

    Shyama Mandir Darshan 2026: परिसर में लाइव दर्शन हेतु बड़ा स्क्रीन भी लगाया जा रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। Shyama Mandir Darbhanga: नव वर्ष 2026 के पहले दिन गुरुवार को मां श्यामा मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए न्यास समिति ने विशेष दर्शन व्यवस्था की है।

    श्रद्धालुओं को नव वर्ष के दिन मां श्यामा के दर्शन के दौरान मां का चढ़ा हुआ फूल भेंट किया जाएगा, जबकि दर्शन के बाद तिलक लगाकर प्रसाद दिया जाएगा। श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से दर्शन करेंगे।

    महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग लाइन बनाई जा रही है। इसके लिए मंदिर परिसर और जूता-चप्पल काउंटर से ही बैरिकेडिंग की जा रही है।

    ऐसे होंगे दर्शन के लिए इंतजाम

    • जूता-चप्पल काउंटर से दो-दो कतार बनाई गई
    • महिलाओं के लिए दो लाइन
    • एक प्रसाद चढ़ाने वाली
    • दूसरी सीधे दर्शन करने वाली
    • पुरुष श्रद्धालुओं के लिए भी इसी तरह दो कतार होंगी

    मंदिर के अंदर प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को क्रमशः बाईं ओर से महिलाएं और दाईं ओर से पुरुष निकाले जाएंगे। सभी श्रद्धालु उत्तर द्वार से बाहर निकलेंगे, जहां तिलक और प्रसाद दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें जूता-चप्पल काउंटर तक पहुंचाया जाएगा।

    मंदिर परिसर में विशेष सजावट

    न्यास समिति के सदस्यों ने मंगलवार को तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइव दर्शन हेतु बड़ा स्क्रीन भी लगाया जा रहा है। जूता-चप्पल काउंटर के पास अतिरिक्त काउंटर बनाए जा रहे हैं। साउंड कंट्रोल सिस्टम भी लगातार सक्रिय रहेगा।

    सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्था

    न्यास समिति के उपाध्यक्ष पं. कमलाकांत झा ने बताया कि दर्शन पूरी तरह कतारबद्ध होंगे और प्रसाद चढ़ाने वालों के लिए अलग लाइन रहेगी।वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने विधि-व्यवस्था और बैरिकेडिंग की समीक्षा की। सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग मंदिर के पूर्वी और दक्षिणी परिसर में होगी।

    • प्रवेश: थाना रोड व कटहलबाड़ी गेट से
    • मुख्य द्वार और आसपास वाहन परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

    निगरानी के लिए सीसीटीवी

    न्यास की प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा ने बताया कि मंदिर परिसर में 16 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों के साथ-साथ सादे वर्दी में भी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। न्यास समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रो. सुरेंद्र मोहन झा ने कहा कि नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है।