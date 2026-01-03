Language
    गर्दन पर चाकू के निशान, बगल में रखी थी रस्सी; दरभंगा में लापता 2 दोस्तों में एक का मिला शव 

    By Mukesh Srivastava Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:37 PM (IST)

    दरभंगा में नववर्ष मनाने गए दो दोस्तों में से एक, चुन्नू महतो, का शव बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पोखरसामा गांव के खेत से मिला है। उसके गर्दन पर चाकू के न ...और पढ़ें

    मृतक चुन्नू महतो और लापता बादल कुमार। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पोखरसामा गांव के एक खेत से शनिवार की दोपहर लापता दो दोस्त में एक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

    सदर थानाक्षेत्र के कबीरचक निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र चुन्नू महतो (22) के गर्दन पर चाकू के जख्म मिले हैं। शव के पास से नारियल की नई रस्सी बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि रस्सी से गला दबाकर और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई है।

    वहीं, चुन्नू के दोस्त कबीरचक बेहट निवासी विनोद मंडल के पुत्र बादल कुमार (21) का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों के एक जनवरी से लापता होने की प्राथमिकी सदर थाने में दर्ज है। बताया जाता है कि दोनों दोस्त एक जनवरी को दोपहर 12 बजे भैरोपट्टी से अपने दोस्तों के साथ नववर्ष मनाने गया।

    जहां भैरोपट्टी नाग मंदिर निवासी अमर ओर सोमू के साथ मस्ती की। इसके बाद दोनों के मिल्की गांव के रास्ते घर जाने के दौरान मिल्की में बादल के दोस्त राजन से मुलाकात हुई । जहां दोनों ने बताया कि मिल्की निवासी छोटू बार-बार मिलने के लिए फोन कर रहा है। उससे कुछ पुराने विवाद हैं, आज उसे बढ़िया से समझाकर घर चले जाएंगे।

    इस बीच बादल ने अपनी मां को आठ बजे रात्रि में जल्द घर आने की बात कही। लेकिन, ना तो बादल घर पहुंचा और ना ही चुन्नू। इसके बाद दोनों के स्वजन खोजबीन करने लगे। कोई सुराग नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

    जांच के दौरान दो जनवरी को बहादुरपुर थानाक्षेत्र के बीएमपी -13 स्थित निर्माणाधीन आमस सड़क के किनारे से चुन्नू की बाइक बरामद हुई। इसके बाद से ही दोनों के स्वजन को अनहोनी होने की आशंका सताने लगी। लेकिन, पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती उससे पहले ही बाइक की बरामदगी वाली जगह से लगभग एक किमी की दूरी पर सरसों की फसल लगी खेत से चुन्नू के शव मिलने की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया।

    रोते-बिलखते चुन्नू के परिजन। ()

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। चुन्नू एवं बादल का मोबाइल आन बता रहा है। लोकेशन के आधार पर बादल की खोज की जा रही है। बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    स्वजन ने लगाया दो दोस्तों पर हत्या का आरोप 

    चुन्नू के दो दोस्त पर स्वजन ने हत्याकर शव को ठिकाना लगा देने का आरोप लगाया है। इसमें एक मिल्की गांव का छोटू और दूसरा बेला याकूब गांव का रितिक शर्मा शामिल है। रितिक गोली चलाने के मामले में दो वर्ष पहले जेल भी जा चुका है। वहीं, छोटू शराब के धंधे से जुड़ा है।

    चुन्नु तीन भाइयों में मंझला था और मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वह अविवाहित था। उसके पिता चिरान मशीन में मजदूरी करता है। शनिवार की शाम धर्मपुर श्मशान में चुन्नू का अंतिम संस्कार किया गया। उसके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी।

    इधर, लापता बादल दो बहनों के बीच अकेला भाई है। उसके पिता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। चुन्नू का शव मिलने के बाद स्वजन में उसके प्रति अनहोनी की आशंका गहरा गई है। वैसे उसके लापता होने के बाद घर का चूल्हा नहीं जला है।