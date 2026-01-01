Language
    मधुबनी की महिला की हत्या कर शव मनीगाछी में फेंका, सड़क किनारे लाश मिलने से सनसनी

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    Dead Body Found: मधुबनी की एक महिला की हत्या कर शव दरभंगा के मनीगाछी में सड़क किनारे मिला। मृतका की पहचान शुभकला देवी (23) के रूप में हुई है। नए साल क ...और पढ़ें

    पुलिस मोबाइल की बरामदगी और कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा)। Bihar Crime: मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र की एक महिला की हत्या कर शव को मनीगाछी थाना क्षेत्र में फेंक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

    गुरुवार की सुबह भैरव स्थान मुख्य सड़क पर बिसौल और कमलाबाड़ी गांव के बीच सड़क किनारे महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

    मृतका की पहचान भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लालगंज निवासी उपेंद्र मुखिया की पत्नी शुभकला देवी (23) के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मनीगाछी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कराई।

    नए साल के पहले दिन ही हत्या 

    नए साल के पहले ही दिन हुई इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण एसपी आलोक कुमार और बेनीपुर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की समीक्षा की। मामले की तह तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक और टेक्निकल टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।

    सास ने की शव की पहचान

    घटना की जानकारी मिलने के बाद दोपहर में लालगंज से मनीगाछी थाना पहुंची गीता देवी ने शव की पहचान अपनी पुत्रवधू शुभकला देवी के रूप में की। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र उपेंद्र मुखिया ने करीब दो वर्ष पूर्व मनीगाछी थाना क्षेत्र के फुलवन गांव निवासी मनोज मुखिया की बहन शुभकला से प्रेम विवाह किया था।

    विवाह के बाद दोनों दिल्ली चले गए थे। करीब एक वर्ष पहले शुभकला ससुराल लौटी थी, जबकि उपेंद्र दीपावली के दौरान मजदूरी के लिए फिर दिल्ली चला गया। शुभकला की ढाई माह की एक बच्ची है। घर पर सास और बहू ही रहती थीं।

    घर से गायब हुई महिला, रोती मिली बच्ची

    गीता देवी ने बताया कि 31 दिसंबर को वह अपने मायके झंझारपुर बीमार भाई को देखने गई थीं। जब एक जनवरी की सुबह घर लौटीं तो देखा कि घर खुला हुआ है और बच्ची रो-रोकर बेसुध पड़ी है, जबकि शुभकला गायब थी। आसपास खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान फुलवन से शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वह थाने पहुंचीं।

    गर्दन और चेहरे पर जख्म

    पुलिस के अनुसार, मृतका के चेहरे और गर्दन पर जख्म के निशान पाए गए हैं। कपड़े भी अस्त-व्यस्त हालत में मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका गहराती जा रही है। मृतका का मोबाइल फोन बंद बताया जा रहा है। पुलिस मोबाइल की बरामदगी और कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी है।

    हर एंगल से जांच, जल्द खुलासा का दावा

    मनीगाछी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी।