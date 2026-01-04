Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मिथिला विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टीम ने नौवीं बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:55 PM (IST)

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। भुवनेश्वर में आयोजित पूर्व ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हुई है। भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हेमचन्द विश्वविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को 122 रनों से पराजित किया।

    इस जीत के साथ मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया। कलिंगा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसेज विश्वविद्यालय के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में एलएनएमयू ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 160 रनों की पारी खेली।

    टीम की ओर से यशिता सिंह ने 38 गेंदों में 71 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। प्रीति कुमारी ने 48 रन जबकि कप्तान प्रगति सिंह ने नाबाद 21 रनों का स्कोर खड़ा किया। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हेमचन्द विश्वविद्यालय, दुर्ग की टीम दबाव में बिखर गई और निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर मात्र 38 रन ही बना सकी।

    मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से शिल्पी और आर्या ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि प्रीति को एक सफलता मिली। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी  ने टीम को बधाई दी और कहा कि हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में स्थान बनाकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है।

    वित्तीय सलाहकार इन्द्र कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों के विकास को प्राथमिकता दे रहा है। कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा ने कहा कि टीम की यह सफलता विश्वविद्यालय में खेल संस्कृति के सुदृढ़ीकरण का प्रमाण है।

    डब्लूआईटी के निदेशक एवं विश्वविद्यालय के पूर्व खेल पदाधिकारी प्रो. अजय नाथ झा ने कहा कि लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय स्तर पर चयन यह दर्शाता है कि मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम में प्रतिभा, अनुशासन और नेतृत्व की परंपरा सुदृढ़ है। विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं है, यह विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक खेल नीति, खिलाड़ियों के निरंतर प्रशिक्षण, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता का परिणाम है।