    दरभंगा में मैथिली पत्र साहित्य का कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने किया लोकार्पण

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:07 PM (IST)

    दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने 'मैथिली पत्र साहित्य' नामक शोध-आलेखों के संग्रह का लोकार्पण किया। विद् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुस्तक का लोकार्पण करते कुलपति व अन्य शिक्षकगण। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग की ओर से संचालित विद्यापति पीठ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर शोध-आलेखों का संग्रह ‘ मैथिली पत्र साहित्य ' का लोकार्पण शुक्रवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने किया।

    कुलपति ने कहा कि मैथिली विभाग के सभी शिक्षकों का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मैथिली साहित्य के संवर्द्धन में योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि शोध - आलेखों का संग्रह ' मैथिली पत्र - साहित्य' साहित्य प्रेमियों और शोधार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

    उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने की दिशा में पहल करनी चाहिए। बता दें कि‘मैथिली पत्र साहित्य’ आईएसबीएन नंबर के साथ प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल छियालीस शोध आलेख संगृहीत हैं।

    इस लोकार्पण अवसर पर विभागाध्यक्ष सह संपादक प्रो. दमन कुमार झा ने कहा कि विद्यापति पीठ के संरक्षक प्रो. भीमनाथ झा हैं। उनके संरक्षण में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुस्तक का प्रकाशन हुआ है।

    मैथिली विभाग लगातार साहित्यिक रचना-कर्म की ओर अग्रसर रहा है। इसी का परिणाम है कि उच्च स्तरीय शोध पुस्तक हम सभी के समक्ष है। निश्चय ही इससे हमारे शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्रों को लाभ मिलेगा। मौके पर विभागीय शिक्षक प्रो. अशोक कुमार मेहता, डा. सुनीता कुमारी, डा. अभिलाषा कुमारी, डा. सुरेश पासवान और आईक्यूएसी निदेशक डा. मो ज्या हैदर भी मौजूद थे।

    लगमा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को मिला नया प्राचार्य

    तारडीह । केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से संचालित जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रय आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में गुरुवार को प्रो. निरंजन मिश्र ने प्राचार्य पद पर औपचारिक रूप से योगदान दिया।

    योगदान के उपरांत प्रो. निरंजन मिश्र ने कहा कि लगमा के गौरवशाली शैक्षणिक वातावरण को पुनर्स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा की आत्मा है।

    महाविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की परिकल्पनाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार एवं संस्कृत के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने की बात कही। साथ ही छात्र संख्या वृद्धि को लेकर सामूहिक प्रयास किए जाने का भी संकल्प व्यक्त किया।