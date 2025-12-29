लालू यादव की जगह बंगला नहीं बेउर जैसे जेल में, संजय सरावगी ने कही बड़ी बात

जागरण संवाददाता, दरभंगा । भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जगह बंगला नहीं बेउर जैसे जेल में है। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव चुप हैं। वे सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मीडिया से मुखातिब थे।

प्रदेश अध्यक्ष सरावगी ने लालू प्रसाद द्वारा बंगला खाली नहीं करने पर हमला बोला। कहा कि सरकार ने तय कर रखा है, कौन किस तरह के आवास में रहेगा। सरावगी ने कहा कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर आशीर्वाद लिया।

मखाना के प्रति प्रधानमंत्री की काफी चिंता है। बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और असम में भी फिर से सरकार बनेगी। दरभंगा हवाई अड्डा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। भारत माता की जय, संजय सरावगी जिंदाबाद एवं भाजपा जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा।

प्रदेश अध्यक्ष सरावगी का काफिला हवाई अड्डा से निकलने के बाद शोभन, एकमी चौक, सैदनगर, लोहिया चौक, पालीराम चौक, दारूभट्टी चौक, लाइट हाउस, नाका छह, रहमगंज, मौलागंज, नेशनल सिनेमा चौक, नाका नंबर पांच, खानका चौक, मिर्जापुर चौक, भगत सिंह चौक, दरभंगा टावर चौक, हसन चौक, पालिटेक्निक चौक, परमेश्वर चौक, बापू चौक, अलीनगर होते हुए बद्रीनगर चौक पहुंचा।

जगह-जगह कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान जेसीबी से फूलों की बारिश हुई। ढोल-नगाड़े बजते रहे। महिलाओं ने आरती उतारी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और संगठनात्मक मजबूती के कारण ही पार्टी निरंतर जनविश्वास प्राप्त कर रही है।

बिहार में संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। दरभंगा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी के सामूहिक प्रयास से ही संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा।

केवटी विधायक डा. मुरारी मोहन झा ने कहा कि सरावगी के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। पूरे जिले में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।