सकरी–हसनपुर रेल लाइन को लेकर बढ़ा दबाव, हरनगर–बिथान के बीच निर्माण की मांग तेज
संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)।Sakri Hasanpur Rail Line Update: वर्षों से ठप पड़ी सकरी–हसनपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुशेश्वरस्थान सहित आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों ने हरनगर से बिथान के बीच अधूरे निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग को लेकर मध्य पूर्व रेलवे, हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपा है।
आवेदन में कहा गया है कि मिथिलांचल के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कुशेश्वरस्थान को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली यह परियोजना वर्षों से लंबित है। परियोजना के तहत हरनगर से बिथान स्टेशन के बीच लगभग 15 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।
पक्षी विहार के नाम पर रोका गया था निर्माण
आवेदनकर्ताओं ने बताया कि कुशेश्वरस्थान क्षेत्र में स्थित पक्षी विहार का हवाला देकर रेल लाइन निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, वर्तमान समय में यहां विदेशी पक्षियों का आगमन लगभग बंद हो चुका है, इसके बावजूद कार्य फिर से शुरू नहीं किया गया।
नई भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति
स्थानीय लोगों का कहना है कि पक्षी विहार के नाम पर पूर्व निर्धारित रेल रूट को छोड़कर नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है, जो अनुचित है। जबकि पुराने रूट पर रेल लाइन का अधिकांश निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।
पूर्व निर्धारित रूट पर ही निर्माण की मांग
आवेदन में मांग की गई है कि पुराने स्वीकृत रूट पर ही रेल लाइन निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराया जाए और नई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। लोगों का कहना है कि रेल लाइन शुरू होने से कुशेश्वरस्थान सहित पूरे क्षेत्र को यातायात और विकास का बड़ा लाभ मिलेगा।
कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय जाने की चेतावनी
आवेदनकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को विवश होंगे। आवेदन की प्रतिलिपि रेल मंत्री समेत अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई है।
इस अवसर पर ब्रजभूषण सिंह, मनोहर यादव, रमण कुमार राय सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर दर्ज हैं।
