हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट होकर पहुंची गयाजी, 'सबकुछ ठीक तो है...' सोचकर परेशान रहे यात्री
हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 को गयाजी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। विमान 2 05 बजे गयाजी एयरपोर्ट पर उतरा। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह फ्लाइट सभी यात्रियों को लेकर शाम 402 बजे दरभंगा एयपोर्ट पर लैंड की। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। हैदराबाद से उड़ान भरकर 2:20 में दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 रास्ते से डायवर्ट होकर गयाजी एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां के अधिकारियों ने इसे 2:05 में सफलतापूर्वक लैंड कराई।
फ्लाइट के डायवर्ट होने की सूचना से विमान में सवार और दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सबकुछ सही है या नहीं, यह सोचकर सभी परेशान रहे। बीच रास्ते से इसे क्यों डायवर्ट किया गया? कारण का पता नहीं चल सका है।
दरभंगा हवाई अड्डा पर 28.09.2025 के विमानन परिचालन के दैनिक रिपोर्ट
(i) विमान के कुल गतिविधि के संख्या : 16
(ii) कुल यात्री आवागमन के संख्या : 2450
दरभंगा एयरपोर्ट पर सब यात्री के स्वागत करैत छी। अहाँक सुरक्षा हमर प्राथमिकता अछि।@AAI_Official @aairhqer— दरभंगा हवाई अड्डा Darbhanga Airport (@aaidarairport) September 28, 2025
बताया गया कि गयाजी एयरपोर्ट पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह फ्लाइट सभी यात्रियों को लेकर शाम 4:02 बजे दरभंगा एयपोर्ट पर लैंड की। इधर दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को फ्लाइट रद होने की आशंका सता रही है। इस बाबत इंडिगो की ओर से अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है।
डायवर्जन की पूर्व में भी हो चुकी घटना
- मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 950 को कम दृश्यता के कारण वाराणसी डायवर्ट किया गया था। यह फ्लाइट सुबह 10:05 बजे वाराणसी हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करने के बाद दोपहर 3:25 बजे दरभंगा के लिए उड़ान भरने वाली थी।
- दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे के आसपास आवश्यक एप्रोच लाइट्स की कमी के कारण विमान संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।
- खराब मौसम के कारण दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान सेवा प्रभावित हुई है, और कई फ्लाइट्स को रद्द या डायवर्ट किया गया है।
दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की स्थिति
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद रूट पर कई फ्लाइट्स का आना-जाना होता है। कभी-कभी खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स को रद्द या डायवर्ट किया जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है।
