नए साल में बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशबरी, खेल स्कालरशिप योजना में आवेदन एक जनवरी से

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल स्कालरशिप योजना 2026 की घोषणा की है। जिसमें बिहार के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। इसके लिए पोर्टल पर एक से 15 जनवरी तक आवेदन करना होगा।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर पात्र खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को पांच से 20 लाख रुपये तक स्कालरशिप मिलेगा।

दरभंगा जिले के करीब 36 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस स्कालरशिप में खेलकूद प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वाले आवेदन कर सकते हैं।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रवींद्र शंकरण ने सक्षम और उड़ान स्कालरशिप योजना से संबंधित पत्र जिला को भेजा है। उड़ान स्कालरशिप में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले या प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

विशेष रूप से एशियन गेम्स कामनवेल्थ और ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। चयनित खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपये तक की स्कालरशिप दी जाएगी।

दरभंगा के पैरा बैडमिंटन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश कुमार शामिल होंगे। राजेश कुमार ने इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड ,युगांडा में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने इजिप्ट में आयोजित प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल प्राप्त किया था।

रूबी कुमारी और आलोक कुमार राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता रांची मैं शामिल हुए थे। मोनू कुमार और आदित्य कुमार उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए थे।

मुस्कान कुमारी दिल्ली में आयोजित बाक्सिंग प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। उनका चयन राष्ट्रीय खेल के लिए भी किया गया था। कबड्डी में आरुषी कुमारी और प्रपति कुमारी बेंगलुरु गए थे। शांभवी झा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कबड्डी में ब्रांज मेडल लिया था।