Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में एक और मर्डर, दुकान से लौट रहे सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या; गुस्साए लोगों ने मचाया बवाल

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:45 PM (IST)

    दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था जब बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्टाफ कुंदन यादव से पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दरभंगा में सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर थानाक्षेत्र के हाजीपुर गांव के समीप पंडासराय-बड़मोतरा मुख्य पथ पर बुधवार की शाम करीब सात बजे बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार हत्या कर दी। लहेरियासराय थानाक्षेत्र के बाकरगंज ब्रह्मस्थान निवासी बबलू साह के पुत्र राहुल कुमार उर्फ जीतू (35) एपीएम थानाक्षेत्र के ब्रह्मोतरा स्थित न्यू फैंसी ज्वेलर्स नामक अपनी दुकान को बंदकर घर जा रहे थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच हाजीपुर के पास बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर घेर लिया। राहुल कुछ समझता उससे पहले बदमाशों ने पिस्टल तान दिया। इस बीच विरोध के कारण बदमाशों ने राहुल के ऊपर गोली चला दी। इसमें दो गोली सीने में लगने के साथ वह बाइक से नीचे गिर गया। हालांकि, बाइक के पीछे बैठे स्टाप अभंडा निवासी कुंदन यादव बाल-बाल बच गया। वह डेढ़ वर्ष से दुकान में काम करता है। 

    उधर, लगातार चार राउंड फायरिंग होने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जुट गए। इसके बाद दो बाइक पर सवार चार बदमाश फरार हो गए। लोगों की मदद से खून से लथपथ राहुल को डीएमसीएच लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बावजूद, हो-हंगामा के बीच स्वजन उसे उठाकर अल्लपट्टी और बेंता स्थित निजी अस्पताल ले गए। लेकिन, वहां भी उसे मृत बताया गया। इसके बाद स्वजन में कोहराम मच गया। 

    राहुल के पिता ने बताया कि लूट के दौरान बदमाशों ने उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या की है। कहा - राहुल दुकान बंद करने के बाद रोजाना चार से पांच लाख रुपये आभूषण लेकर अपने घर आ जाता था। जो गायब है। इससे प्रतीत होता है कि बदमाश गोली मारने के बाद आभूषण और नकदी से भरे झोला लूटकर फरार हो गए हैं। उधर, लोगों ने डीएमसीएच से लेकर अल्लपट्टी स्थित निजी अस्पताल के पास जमकर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

    नाराज लोगों का कहना था कि पुलिस गश्ती नहीं कर रही है। आक्रोशित लोग शव को उठाकर घर ले गए। इसके बाद काफी मशक्कत बाद पुलिस ने घर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। उधर, व्यवसायी के साथ आ रहे स्टाफ कुंदन यादव को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। 

    सूचना पर पहुंचे एपीएम और बहादुरपुर थाने की पुलिस घटना स्थल का जायजा लिया। कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि सीसी कैमरे का फुटेज खंगाला जा रहा है। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

    गोली मारने से स्वर्ण व्यवसायी की मौत हुई है। इस दौरान लूट हुई है अथवा नहीं इसकी जांच चल रही है। घटना के पीछे क्या कारण है और इसमें कौन लोग शामिल थे, इसका जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा। - जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, एसएसपी, दरभंगा

    2020 में हुई थी दुकान में चोरी

    राहुल विगत आठ वर्षों से ब्रह्मोतरा चौक पर न्यू फैंसी ज्वेलर्स नाम से दुकान चला रहा है। जहां 2020 में दुकान में चोरी हो गई थी। इसे लेकर थाने में आवेदन भी दिया था। इस मामले में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई करती उससे पहले बदमाशों ने उसे दुनिया से उठा दिया। राहुल के पास आभूषण की तीन दुकानें हैं। एक दुकान एकमी के पास है, जिसे पिता और छोटा भाई चलाता है। जबकि, पंडासराय स्थित आभूषण की दुकान को बीच के दोनों भाई की देख-रेख में चलता है। 

    राहुल को दो पुत्री है। एक चार साल और दूसरी डेढ़ साल की है। उधर, डीएम के निर्देश पर देर रात में ही शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने स्वजन को शव सौंप दिया। घर पर शव पहुंचते ही स्वजन के चीख-पुकार से पूरे मोहल्ला में मातम छा गया। 

    यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में नहीं चलेगी दबंगई, खंगाली जा रही कुंडली; पुलिस की रडार पर शातिर बदमाश