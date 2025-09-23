Language
    बिहार चुनाव में नहीं चलेगी दबंगई, खंगाली जा रही कुंडली; पुलिस की रडार पर शातिर बदमाश

    By Mukesh Srivastava Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:56 AM (IST)

    दरभंगा में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अपराधियों पर नकेल कसने और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती पर जोर दिया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा स्तर पर अब तक की गई तैयारी की समीक्षा भी जारी है।

    आचार संहिता लगने से पहले पुलिस अपनी तैयारी पूरी करने का लक्ष्य रखा है। मसलन, चुनाव दौरान ना तो किसी दबंगई चलेगी और ना ही हुड़दंग । शातिर बदमाश पुलिस के रडार पर हैं।

    सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। जेल में रहने वाले और फरार अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। खासकर जमानत पर बाहर रहने वाले ऐसे लोग जिनके ऊपर चुनाव दौरान दबंगई, मारपीट, अपराध आदि करने का आरोप है, उन पर तकनीकी टीम के माध्यम से विशेष नजर रखी जा रही है।

    जेल में रहने वाले शातिरों को चुनाव तक अंदर ही रखा जाए, इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए सघनता के साथ छापेमारी चल रही है।

    चुनाव को देखते हुए शतप्रतिशत वारंटियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। लंबित कुर्की-जब्ती के निष्पादन को लेकर अनुसंधानकों को निर्देश दिया गया है। इसे लेकर लगातार थाना स्तर पर अनुसंधानकों की बैठक हो रही है।

    इसकी मॉनिटरिंग स्वयं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी कर रहे हैं। प्रतिदिन फरार वारंटियों और लंबित कुर्की की संख्या के साथ की गई कार्रवाई की सूची का अवलोकन कर रहे हैं। इससे फरार आरोपितों और शातिरों में हड़कंप मचा है।

    अपराधियों और शराब धंधेबाजों पर सीसीए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी चल रही रही है। ऐसे शातिरों की सूची थाने स्तर पर बनाने के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से अनुशंसा पत्र भेजने का आदेश दिया गया है।

    एसएसपी ने सोमवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बैठक कर फरार आरोपितों और वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित कुर्की-जब्ती के मामलों के निष्पादन आदि को लेकर अनुसंधानकों को सख्त निर्देश दिया । शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने सहित सघन गश्त करने का आदेश दिया।