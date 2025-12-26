Language
    दरभंगा उड़ानों से गुलजार, फिर क्यों अटकी यात्रियों की उम्मीदें?

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    Flight schedule from Darbhanga : दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल व्यस्त रहने के बावजूद, घने कोहरे के कारण यात्रियों को रद और देरी का सामना करना ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। मौसम का मिजाज बदले व लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर अब हवाई यातायात पर भी साफ दिखने लगा है। शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों का शेड्यूल भले ही व्यस्त रहा, लेकिन मौसम की मार के कारण यात्रियों को रद और देरी का सामना करना पड़ा।

    ठंड के साथ-साथ दृश्यता में आई भारी कमी ने एयरलाइंस की परिचालन व्यवस्था को प्रभावित किया। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा एयर की कुल तीन-तीन जोड़ी उड़ानों को शेड्यूल में रखा गया था। वहीं दरभंगा–मुंबई हवाई मार्ग पर इंडिगो और आकाशा की एक-एक जोड़ी उड़ानें निर्धारित की गई थीं।

    हालांकि, दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट की एक जोड़ी फ्लाइट पहले से ही रद रखी गई है, जिससे इस रूट पर यात्रियों के विकल्प सीमित हो गए हैं। इसके अलावा, कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की एक-एक जोड़ी उड़ानों को भी शुक्रवार के शेड्यूल में शामिल किया गया।

    इस तरह देखा जाए तो शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा की कुल 14 उड़ानों का आवागमन प्रस्तावित था। लेकिन घने कोहरे ने इस शेड्यूल को पूरी तरह प्रभावित कर दिया।

    दिल्ली और दरभंगा के बीच आने-जाने वाली स्पाइसजेट और आकाशा की एक-एक फ्लाइट को रद करना पड़ा। इसके साथ ही शेष अधिकांश उड़ानें अपने निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे की देरी से संचालित हुईं। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग यात्राएं भी प्रभावित हुईं।

    यात्रियों का कहना है कि लगातार हो रही देरी से उनकी परेशानी बढ़ रही है। वहीं एयरलाइंस अधिकारियों का तर्क है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोहरे में उड़ानों का संचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

    मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे हवाई सेवाओं पर असर जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने के बावजूद मौसम की चुनौती ने यात्रियों और एयरलाइंस दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।