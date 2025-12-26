दरभंगा उड़ानों से गुलजार, फिर क्यों अटकी यात्रियों की उम्मीदें?

जागरण संवाददाता, दरभंगा। मौसम का मिजाज बदले व लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर अब हवाई यातायात पर भी साफ दिखने लगा है। शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों का शेड्यूल भले ही व्यस्त रहा, लेकिन मौसम की मार के कारण यात्रियों को रद और देरी का सामना करना पड़ा।

ठंड के साथ-साथ दृश्यता में आई भारी कमी ने एयरलाइंस की परिचालन व्यवस्था को प्रभावित किया। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा एयर की कुल तीन-तीन जोड़ी उड़ानों को शेड्यूल में रखा गया था। वहीं दरभंगा–मुंबई हवाई मार्ग पर इंडिगो और आकाशा की एक-एक जोड़ी उड़ानें निर्धारित की गई थीं।

हालांकि, दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट की एक जोड़ी फ्लाइट पहले से ही रद रखी गई है, जिससे इस रूट पर यात्रियों के विकल्प सीमित हो गए हैं। इसके अलावा, कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की एक-एक जोड़ी उड़ानों को भी शुक्रवार के शेड्यूल में शामिल किया गया।

इस तरह देखा जाए तो शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा की कुल 14 उड़ानों का आवागमन प्रस्तावित था। लेकिन घने कोहरे ने इस शेड्यूल को पूरी तरह प्रभावित कर दिया।

दिल्ली और दरभंगा के बीच आने-जाने वाली स्पाइसजेट और आकाशा की एक-एक फ्लाइट को रद करना पड़ा। इसके साथ ही शेष अधिकांश उड़ानें अपने निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे की देरी से संचालित हुईं। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग यात्राएं भी प्रभावित हुईं।