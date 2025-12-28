Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खराब मौसम भी नहीं रोक सका उड़ानें, दरभंगा एयरपोर्ट पर रही यात्रियों की चहल-पहल

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    Darbhanga Airport Update News : खराब मौसम और ठंड के बावजूद रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सामान्य रही। सुबह से ही यात्रियों और उनके स ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा । खराब मौसम और ठंड के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को हालात पूरी तरह सामान्य नजर आए। मौसम की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए शेड्यूल के अनुसार विमानों की आवाजाही जारी रही, जिससे एयरपोर्ट परिसर में सुबह से ही यात्रियों और उनके स्वजनों की चहल-पहल बनी रही। समय पर लैंडिंग और टेकआफ ने यात्रियों को राहत दी। साथ ही एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं पर भरोसा भी मजबूत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार विमानों की उड़ान

    खराब मौसम और ठंड के बीच दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को शेड्यूल के अनुसार विमानों की उड़ान रही। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। एक के बाद एक सभी फ्लाइट ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह से ही लैंडिंग और टेक आफ शुरू कर दी थी।

    यात्रियों और स्वजन की भीड़ से एयरपोर्ट पर चहलकदमी बढ़ी रही। एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा की सभी 16 विमानों ने आवागमन किया।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी-1405 निर्धारित समय 10:50 से एक घंटा 15 मिनट विलंब से 12:05 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी-334 निर्धारित समय 12 बजे से चार मिनट पहले पहुंच गई।

    कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 38 मिनट विलंब से 12:58 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय से 46 मिनट विलंब से 1:31 में पहुंची।

    मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी-1529 निर्धारित समय 1:20 से आठ मिनट पहले पहुंच गई।
    हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 10 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से पांच मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी-495 निर्धारित समय 3:50 से एक घंटा पहले पहुंच गई।