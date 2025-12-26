Language
    दरभंगा में भीषण ठंड के बावजूद आवेदन लेकर पहुंचे शिक्षक, अब मिलेगी आनलाइन जानकारी

    By Abul Kaish Naiyar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    दरभंगा में भीषण ठंड के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापना शाखा में एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों के विभिन्न बकायों से संब ...और पढ़ें

    दरभंगा में शिविर में आवेदन लेकर पहुंचे शिक्षक।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा । शिक्षकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के एकमुश्त निराकरण के लिए शुक्रवार को स्थापना शाखा में आयोजित शिविर में भीषण ठंड के बावजूद आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थापना डीपीओ की पहल पर आयोजित शिविर में सर्वाधिक आवेदन शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के बकाए से संबंधित थे।

    प्रधान लिपिक आनन्द कुमार मिश्र ने बताया कि कुछ 555 आवेदन शिविर में प्राप्त हुए जिनमें अलग प्रकार की समस्याओं से संबंधित भी कुछ आवेदन शामिल हैं। अब आवेदनों का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इससे संबंधित जानकारी शिक्षकों को आनलाइन दे दी जाएगी।

    किसी को किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। शिविर में आए कुशेश्वरस्थान के शिक्षक तरुण कुमार ने बताया कि ऐसे शिविर बहुत पहले आयोजित किए जाने चाहिए थे।लेकिन देर से ही सही , सही पहले की गई है।

    हम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर आते थे तब कोई बाबू सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। जो उनकी मुंह मांगी रकम देता था उसका काम पहले हो जाता था।लेकिन सही शिक्षक के काम में अनावश्यक अड़ंगा डाल कर उसे महीनों दौड़ाया जाता था।

    उधर हनुमाननगर से आए शिक्षक नवरंग कुमार ने कहा कि विशेष शिविर का आयोजन बढ़िया पहल है। लेकिन शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की एक समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। केवटी से आई अरुणा कुमारी ने कहा कि बकाया का भुगतान लंबे समय से लंबित है।

    कई बार आवेदन दिया , लेकिन भुगतान नहीं हो सका। डीपीओ ने शिविर आयोजित कर बेहतर पहल की है, हम लोगों को आशा है कि सहमत हम लोगों का भुगतान हो जाएगा। किसी को कार्यालय का अनावश्यक चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन इसके फलाफल ही शिविर की सफलता निर्भर करती है।