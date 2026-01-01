नोटिस जारी, फिर भी कब्जा बरकरार, दरभंगा के गौड़ाबौराम में किसका चलता है राज?
संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा) । गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के मनसारा पंचायत अंतर्गत पलवा गांव में अंचल प्रशासन की नोटिस के बावजूद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव निवासी ब्रह्म मुखिया ने अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है।
सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप
आवेदन के अनुसार मौजा आहिसडीह, थाना संख्या 306, खेसरा संख्या 694, खाता संख्या 294, रकबा 39 डिसमिल भूमि अनावाद बिहार सरकार की भूमि है। यह जमीन पक्की सड़क के किनारे स्थित है और सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
सामुदायिक उपयोग के लिए थी जमीन
ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि को पहले ही विवाह भवन अथवा खेल मैदान निर्माण के लिए चिह्नित करने की मांग की जा चुकी थी, ताकि पूरे गांव को इसका लाभ मिल सके। ऐसे में इस जमीन पर निजी कब्जा गांव के हितों के खिलाफ बताया जा रहा है।
पहले भी की गई थी शिकायत
ब्रह्म मुखिया ने बताया कि 19 नवंबर 2024 को अंचल कार्यालय में लिखित शिकायत दी गई थी कि पलवा गांव निवासी मो. समद अली, पिता नकछेदी, सरकारी जमीन पर मिट्टी भरकर निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। शिकायत के बाद अंचल कार्यालय के अमीन और राजस्व कर्मचारी ने स्थल जांच की थी।
निर्माण पर लगी थी रोक
जांच के उपरांत थाना के माध्यम से निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई गई थी। बावजूद इसके आरोप है कि चुनाव अवधि के दौरान मो. समद अली ने चुपचाप उक्त सरकारी भूमि पर चापाकल गाड़कर फूस का घर बना लिया।
आदेश की अवहेलना का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि यह सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना है और प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर गांव में नाराजगी का माहौल है।
क्या बोले अंचलाधिकारी
इस संबंध में अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि समद अली को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण से मना किया गया था। इसके बावजूद उसने गुपचुप तरीके से घर बना लिया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
