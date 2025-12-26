दरभंगा में कोहरे ने ली युवक की जान, जेसीबी से टकराई बाइक, एक की मौत, दूसरा जिंदगी से जूझ रहा
दरभंगा के तारडीह में घने कोहरे के कारण एक दुखद दुर्घटना हुई। कम दृश्यता के चलते बाइक सवार युवक जेसीबी से टकरा गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। दरभंगा के तारडीह में घने कोहरे की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया। कम दृश्यता के कारण बाइक सवार युवक सड़क पर जेसीबी से टकरा गए। इस भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दोनों युवक मजदूरी करने झंझारपुर के बलभद्रपुर जा रहे थे
घटना लखनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमला नदी के पूर्वी तटबंध पर दैया खरवार के समीप हुई। प्रखंड क्षेत्र के कैथवार एवं ककोढ़ा गांव के दो युवक मजदूरी करने झंझारपुर के बलभद्रपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल की आमने-सामने से एक जेसीबी से टक्कर हो गई। हादसे में ककोढ़ा पंचायत के विष्णुपुर वार्ड एक निवासी मंटू सिंह के 35 वर्षीय पुत्र अमर कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं कैथवार गांव निवासी उमेश पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद जब अमर का शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया।
पत्नी चंद्रकला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं बुजुर्ग पिता की आंखों से मानो आंसू सूख गए हो। अमर छह बच्चों के पिता थे। सबसे बड़ी बेटी 15 वर्ष की है, जबकि सबसे छोटा बच्चा मात्र डेढ़ वर्ष का है। छोटे बच्चों को अभी यह भी एहसास नहीं कि उनके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे।
ककोढ़ा पंचायत के मुखिया सरवन साहू ने बताया कि अमर का परिवार बेहद निर्धन है और वही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह एक आरा मिल में दैनिक मजदूर के रूप में काम करता था। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।
