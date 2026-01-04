Language
    मैट्रिक परीक्षा देने से पहले बुझ गया सपना, दरभंगा में कुएं में मिला लापता किशोर का शव

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बेनीपुर (दरभंगा) । बहेड़ा थाना क्षेत्र के तरौनी पंचायत अंतर्गत मुर्तुजापुर गांव में रविवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के एक कुएं से 16 वर्षीय किशोर का शव बरामद किया गया।

    मृतक की पहचान गांव निवासी शंभु पासवान के पुत्र वरुण पासवान के रूप में हुई है। वरुण पिछले 31 दिसंबर से लापता था, जिसकी तलाश परिजन और ग्रामीण लगातार कर रहे थे।

    परिजनों के अनुसार, वरुण 31 दिसंबर को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो उसके पिता ने एक जनवरी को बहेड़ा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई थी, इसी दौरान रविवार की सुबह ग्रामीणों ने खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले कुएं में शव देखे जाने की सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पहचान होते ही गांव में मातम छा गया। वरुण इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित बताया जा रहा है। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।

    मिली जानकारी के अनुसार जिस कुएं से शव बरामद हुआ है, उसका पानी ग्रामीण खेती-बारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। घटना के कारणों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जांच शुरू कर दी है।