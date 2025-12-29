Language
    गृह मंत्रालय की रैंकिंग में दरभंगा सदर थाने को देश में पांचवां स्थान

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    Bihar Latest News : केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दरभंगा के सदर थाना को देश के 18 हजार से अधिक थानों में पांचवां स्थान मिला है। बिहार स ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । देश के 18 हजार से अधिक थानों में दरभंगा के सदर थाना को देश भर में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से रैंकिंग आफ पुलिस स्टेशन 2025 की जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट में देश के टाप-36 थानों में इस इकलौते थाने के शामिल होने से वरीय पुलिस पदाधिकारियों की खुशी की लहर है।

    टाप-36 थानों में बिहार से दरभंगा सदर थाना इकलौता है, जिसने पांचवां स्थान प्राप्त कर पूरे देश में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। वहीं राज्यवार चयनित 74 पुलिस थानों की सूची में बिहार के तीन थानों में दरभंगा के दो थाना दरभंगा सदर और अलीनगर को शामिल किया गया है।

    तीसरा में नालंदा के थरथरी थाना शामिल है। ऐसे में दरभंगा जिला देश से लेकर राज्य स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। ऐसे में दरभंगा प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार चौधरी ने दोनों थाने के थानेदार और उनकी पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी है।

    कहा है कि यह सम्मान दरभंगा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह पूरी टीम के समर्पण, कड़ी मेहनत व उत्कृष्ट सेवा का परिणाम है। दरभंगा पुलिस के लिए अनुशासन व सेवा ही लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    कहा कि यह रैंकिंग न सिर्फ अच्छे काम करने वाले थानों को प्रोत्साहन देती है, बल्कि दूसरे थानों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। बता दें कि वर्ष 2025 के लिए पूरे देश के पुलिस स्टेशनों का सर्वेक्षण कराया गया है।

    इसमें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटर्वक एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) डेटाबेस की समीक्षा, अपराध के आंकड़े, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध, थाना का बुनियादी ढांचा, नागरिकों के फीडबैक, स्वच्छता, आइटी संसाधन, फोरेंसिक्स, पुलिस संचार व डिजिटल रिकार्ड, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, पुलिसकर्मियों के आमजन से व्यवहार, दर्ज कांडों के निष्पादन व आरोप पत्र दक्षता, साफ-सफाई, रख-रखाव आदि पहलुओं को मानक को स्वतंत्र एजेंसी से ग्राउंड स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया है।

    सर्वे के बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय रैकिंग की घोषणा की है। उधर, सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सितंबर 2025 में 71 बिंदुओं पर थाने के निरीक्षण किया गया था। इसमें देश स्तर पर पांचवां स्थान मिलने से काफी खुशी मिली है। यह क्षेत्र के लोगों के सहयोग की बदौलत से संभव हो पाया है।