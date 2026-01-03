Language
    335 छात्रों का भविष्य अधर में, मैट्रिक-इंटर का प्रवेश पत्र नहीं मिलने पर दरभंगा में हंगामा

    By Sant Gyaneshwar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:15 PM (IST)

    दरभंगा के मनीगाछी स्थित माध्यमिक विद्यालय राघोपुर ड्योढ़ी में 335 मैट्रिक-इंटर के छात्रों को प्रवेश पत्र न मिलने पर अभिभावकों और छात्रों ने हंगामा किय ...और पढ़ें

    बीडीओ ने थानाध्यक्ष के साथ आक्रोशित लोगों को कराया शांत। जागरण

    संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा)। Darbhanga Admit Card Issue: आगामी 10 जनवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक व इंटर की प्रायोगिक परीक्षा से ठीक पहले दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड स्थित माध्यमिक विद्यालय राघोपुर ड्योढ़ी में उस समय अफरातफरी मच गई, जब 335 विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिला। इससे आक्रोशित अभिभावकों और छात्रों ने शनिवार को विद्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया।

    स्थिति बिगड़ती देख विद्यालय प्रशासन ने मुख्य गेट में ताला लगा दिया, जिससे करीब दो घंटे तक शैक्षणिक कार्य ठप रहा। ठंड के बावजूद सैकड़ों की संख्या में छात्र और अभिभावक गेट के बाहर डटे रहे और जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

    सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीडीओ दुनिया लाल यादव ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली और परीक्षा शुरू होने से पहले प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं नेहरा थानाध्यक्ष राहुल कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया।

    बीडीओ ने बताया कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अभिषेक कुमार सिंह समस्या के समाधान को लेकर पटना स्थित बोर्ड कार्यालय गए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अब तक प्रवेश पत्र लोड नहीं हो सका है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा।

    150 मैट्रिक, 185 इंटर के छात्र प्रभावित

    इस विद्यालय से इस वर्ष मैट्रिक के 150 और इंटर के 185 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अन्य विद्यालयों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस विद्यालय के छात्रों का प्रवेश पत्र अब तक उपलब्ध नहीं होने से अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।

    अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा शुल्क और अन्य कागजात समय पर बोर्ड में जमा नहीं किए गए, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। विद्यालय में छह माह पूर्व स्थायी प्रधानाध्यापक के रूप में शिव नारायण मल्लिक की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें प्रभार नहीं सौंपा गया है।

    बीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण

    प्रभारी बीईओ सह बीपीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्थायी प्रधानाध्यापक से प्रभार नहीं लेने और प्रभारी प्रधानाध्यापक से बोर्ड में राशि जमा नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में डीईओ को पत्र भेजकर कार्रवाई और प्रवेश पत्र निर्गत कराने का आग्रह किया गया है।

    विद्यालय में अनियमितताओं का आरोप

    स्थायी प्रधानाध्यापक शिव नारायण मल्लिक ने आरोप लगाया कि विद्यालय में कई अनियमितताएं हैं। नामांकन के समय बच्चों से रजिस्ट्रेशन और फार्म की राशि ली गई, लेकिन उसे बोर्ड में जमा नहीं कराया गया। इसी कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सका है।