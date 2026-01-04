Language
    दुकान की दीवार तोड़ रहे चोरों ने पड़ोसी दुकानदार को देखते ही पकड़ा, खूंटे से बांधकर रात भर पीटा

    By Mukesh Kumar ShrivastavaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:49 AM (IST)

    दरभंगा के बहादुरपुर स्थित कोमल ज्वेलर्स में चोरी का प्रयास हुआ। बदमाशों ने पड़ोसी पंचर दुकानदार को बंधक बनाकर पीटा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वे ज्व ...और पढ़ें

    खूंटे से बांधकर रात भर पीटा

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर थानाक्षेत्र के रघेपुरा चौक स्थित कोमल ज्वेलर्स दुकान में शनिवार की देर रात चोरी करने के लिए बदमाशों ने पड़ोसी दुकानदार को बंधक बना लिया। उसे खूंटे से बांधकर जमकर धुनाई कर दी। हाथ-पैर बांधने के बाद उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। 

    हालांकि, चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले सुबह हो गई। लोगों के आवागमन को देख सभी बदमाश फरार हो गए। इस बीच लोगों की नजर परिसर के टूटे चहारदीवारी पर पड़ी। अंदर जाकर देखने पर पंचर दुकानदार रुदल साह खूंटे से बंधे मिले। इसके बाद लोगों ने हल्ला किया। हाथ-पैर खोलने के बाद उसके मुंह से कपड़ा को बाहर निकाला। 

    चोरों ने दबोच कर बंधक बना लिया

    बताया कि चोर दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद दो चौकी लगाकर दुकान के दीवार को छेनी-हथौड़ा से तोड़ने लगे। आवाज सुनकर नींद टूट गई। अपनी दुकान से बाहर निकलकर देखने आए तो सभी चोरों ने उन्हें दबोच कर बंधक बना लिया। 

    उधर, दुकानदार विशाल साह के आने पर सीसी कैमरा के फुटेज को खंगाला गया। इसमें आठ बदमाशों की करतूत कैद मिली। इसमें सात बदमाश परिसर के अंदर और एक सड़क पर रेकी करते नजर आए। पुलिस फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। 

    ज्वेलर्स दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व में भी उनके दुकान में चोरी की कोशिश हुई थी। उस दौरान मोहल्ले के दो लोगों को चोरों ने बंधक बनाकर मारपीट की थी। उधर, थानाध्यक्ष प्रसुंजय कुमार ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों का सत्यापन किया जा रहा है। बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।