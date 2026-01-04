Language
    दरभंगा में अपराधियों का कहर, स्वर्ण व्यवसायी से 40 लाख के सोना-नकदी लूटे

    By Laltuna Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:52 PM (IST)

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, बेनीपुर दरभंगा । बहेड़ा थाना क्षेत्र के आशापुर बहेड़ा मार्ग के ब्रह्म स्थान के निकट रविवार की देर शाम करीब आठ बजे एक स्वर्ण व्यवसायी पर हमला कर लगभग 350 ग्राम सोना, एक लाख पचास हजार रुपये नकद लूट कर अपराधी फरार हो गए।

    लूटे गए सोना का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपये आंका जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, बहेड़ा निवासी संजय सोनी बेनीपुर भरत चौक पर नेहा ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं। रविवार की देर शाम दुकान बंद कर अपने एक कर्मी के साथ घर जा रहे थे। इसी दौरान आशापुर बहेड़ा के बीच ब्रह्मस्थान के निकट पीछे से मोटरसाइकिल पर बैठे व्यवसायी सोनू के सिर पर डंडा से प्रहार कर गिरा दिया।

    बदमाशों के हमला करने पर कर्मी भाग खड़ा हुआ। इस बीच बदमाश डिक्की खोलकर उसमें रखे हुए सोना एवं नकद लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लाठी से मार कर लगभग 350 ग्राम सोना लूट गया है।

    आशापुर बहेड़ा मार्ग में लगे सीसी कैमरे को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। इधर सूचना मिलते ही एसडीपीओ वासुकीनाथ झा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसी फुटेज को खंगालने में जुटी है।