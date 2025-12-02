Language
    दरभंगा में सरकारी दर पर किसानों से नहीं खरीदी जा रही धान, उत्पाद को बेचने के लिए किसान कर रहे इंतजार

    By Vinay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:19 AM (IST)

    दरभंगा में किसान सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खरीद केंद्र सक्रिय न होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत हो रही है। देरी के कारण उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता सता रही है। किसानों ने अधिकारियों से जल्द खरीद शुरू करवाने का आग्रह किया है।

     सरकारी दर पर धान खरीद का इंतजार कर रहे किसान। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम। प्रखंड क्षेत्र में पैक्सों की ओर से धान खरीद शुरू नहीं होने से किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। चयनित पैक्सों की ओर से खरीद धीमी रहने के कारण किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई, खाद-बीज की खरीद तथा आने वाली रबी फसल की तैयारी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

    प्रखंड में कुल 13 पैक्स हैं, लेकिन धान अधिप्राप्ति के लिए अब तक केवल दो पैक्स मंसारा और गोड़ा मानसिंह का चयन हो पाया है। गोड़ा मानसिंह पंचायत के मिथिलेश कुमार, सुशील प्रसाद सिंह और अरुण सिंह सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से पैक्स पर धान बेचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी शुरू न होने से निराशा बढ़ती जा रही है।

    किसानों ने बताया कि बेमौसम बरसात से पहले ही फसल को भारी नुकसान हुआ था। अब जो थोड़ी बहुत उपज बची है, उसका भी सरकारी रेट नहीं मिल रहा। मजबूरी में व्यापारियों को सस्ते भाव पर बेचने की नौबत है। मंसारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उमेश यादव ने बताया कि उनके यहां धान की खरीदारी की गई है।

    हालांकि, कसरौर बसौली, कसरौर बेलवारा, कसरौर करकौली, आधारपुर, नारी, बैश्य लगमा, बौराम, बगरासी समेत लगभग 11 पंचायतों में धान की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं।

    किसानों ने जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग से मांग की है कि सभी चयनित पैक्सों की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, धान खरीद पर स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए, किसानों को सरकारी दर का लाभ बिना देरी मिले। यदि समय पर खरीद नहीं हुई तो हजारों किसान आर्थिक संकट में फंस जाएंगे।

    प्रखंड की ओर से बाकी सभी पैक्सों का नाम जिला को चयन के लिए भेजा गया है। जल्द ही सभी चयनित पैक्सों पर धान खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 422.25 क्विंटल धान की खरीद गोड़ा मानसिंह पैक्स एवं 422.25 क्विंटल खरीद मंसारा पैक्स पर अभी तक की गई है। दोनों पैक्सों में कैश क्रेडिट समाप्त होने से धान की खरीद रोक दी गई है। कैश क्रेडिट की व्यवस्था पूरी होते ही किसानों से पुनः धान खरीद शुरू कर दी जाएगी। -मुनि महेश सिंह, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गौड़ाबौराम।