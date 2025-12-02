दरभंगा में सरकारी दर पर किसानों से नहीं खरीदी जा रही धान, उत्पाद को बेचने के लिए किसान कर रहे इंतजार

संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम। प्रखंड क्षेत्र में पैक्सों की ओर से धान खरीद शुरू नहीं होने से किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। चयनित पैक्सों की ओर से खरीद धीमी रहने के कारण किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई, खाद-बीज की खरीद तथा आने वाली रबी फसल की तैयारी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

प्रखंड में कुल 13 पैक्स हैं, लेकिन धान अधिप्राप्ति के लिए अब तक केवल दो पैक्स मंसारा और गोड़ा मानसिंह का चयन हो पाया है। गोड़ा मानसिंह पंचायत के मिथिलेश कुमार, सुशील प्रसाद सिंह और अरुण सिंह सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से पैक्स पर धान बेचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी शुरू न होने से निराशा बढ़ती जा रही है।

किसानों ने बताया कि बेमौसम बरसात से पहले ही फसल को भारी नुकसान हुआ था। अब जो थोड़ी बहुत उपज बची है, उसका भी सरकारी रेट नहीं मिल रहा। मजबूरी में व्यापारियों को सस्ते भाव पर बेचने की नौबत है। मंसारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उमेश यादव ने बताया कि उनके यहां धान की खरीदारी की गई है।