    LJP-R विधायक अमित रानू को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक अमित रानू को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। धमकी के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

    बेलसंड विधायक को जान से मारने की धमकी, आरोपित गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित लोजपा (रामविलास) विधायक अमित कुमार रानू को मोबाइल पर काल कर जान से मारने की धमकी दी गई है।

    मामले की गंभीरता को देख विधायक के निजी सचिव सौरभ कुमार ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी कराई। जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अहियापुर थानाध्यक्ष राेहन कुमार ने बताया कि आरोपित राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मूल रूप से सुरसंड का रहने वाला है। वर्तमान में भगवानपुर श्रमजीवी नगर इलाके में रहता था। पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है।

    प्राथमिकी में निजी सचिव ने बताया कि वह मूल रूप से मधुबनी रुद्रपुर का निवासी है। बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू का आवास अहियापुर के बैकुंठपुरी बैरिया में है। घटना 26 नवंबर की रात की है।

    उस रात नौ बजकर 21 मिनट पर एक मोबाइल नंबर से विधायक के निजी मोबाइल पर पहला कॉल आया। काल करने वाले ने विधायक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

    कॉल कटने के तीन मिनट बाद ही रात 9 बजकर 24 मिनट पर उसी नंबर से दोबारा काल आया और धमकी दोहराई गई। इस गंभीर धमकी भरे काल के बाद विधायक और उनके स्टाफ के बीच गहरे भय का माहौल पैदा हो गया।

    निजी सचिव ने विधायक की ओर से अहियापुर थाने को जानकारी दी। सूचना वरीय अधिकारियों को भी दी गई। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है।

    जांच में पता चला है कि धमकी देने वाला मोबाइल नंबर ट्रू-कालर पर राहुल सिंह के नाम से दिख रहा है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपित को पकड़ा।