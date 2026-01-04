तीन फीट मिट्टी में दफन नववर्ष मनाने गया युवक, दरभंगा में चौंकाने वाली घटना

जागरण संवाददाता, दरभंगा । सदर थानाक्षेत्र के कबीरचक गांव से लापता दूसरे दोस्त का भी शव रविवार को बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्यारों ने कबीरचक बेहट निवासी विनोद मंडल के पुत्र बादल कुमार (21) के शव को मिल्की गांव के एक बगीचा में तीन फीट गड्ढे खोदकर दफना दिया था।

बादल के दोस्त मिल्की निवासी छोटू कुमार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बताया कि लेन-देन के विवाद में अपने साथियों के साथ मिलकर बादल की भी हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर सुनसान बगीचा में पहुंची।

जहां गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला गया। पूछताछ में छोटू ने आठ साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कही। बताया कि नव वर्ष पर बगीचा में शराब पार्टी किए। जहां बादल के साथ कबीरचक निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र चुन्नू महतो उर्फ मन्ना (22) शामिल था।

जहां राड और ईंट-पत्थर से कूचकर सबसे पहले बादल की हत्या कर दी। इसके बाद घटना स्थल से आधे किमी दूर स्थित बगीचा में गड्ढा खोदकर शव को ठिकाना लगा दिया। इसमें चुन्नू महतो उर्फ मन्ना को भी डरा-धमका कर साथ रखा। लेकिन, बादल के शव को ठिकाना लगाने के बाद रस्सी से गला दबाकर चुन्नू की भी हत्या कर दी।

उसके शव को एक किलोमीटर दूर बहादुरपुर थानाक्षेत्र के पोखरसामा गांव स्थित निर्माणाधीन आमस सिक्स लेन सड़क के किनारे सरसों फसल लगी खेत में ठिकाना लगा दिया।उधर, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि आरोपित छोटू कुमार को उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया है।

उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। शेष को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच से जानकारी मिली की बेला याकूब गांव निवासी रितिक शर्मा और बादल के बीच विवाद चल रहा था। इस कारण रितिक अपने दोस्त छोटू को मेल में लेकर बादल को अपने पास बुलाया।