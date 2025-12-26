Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, दरभंगा में 31 तक निजी स्कूल बंद, क्या दिसंबर की सबसे सर्द सुबह रहा शुक्रवार?

    By Abul Kaish Naiyar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    Darbhanga weather : दरभंगा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दि ...और पढ़ें

    Hero Image

    ठंड की वजह से दरभंगा में निजी स्कूल बंंद। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, दरभंगा । तेज पछुआ की सिसकती हवा और गलन भरी ठंड ने दरभंगा के लोगों को पूरी तरह जकड़ लिया। दिसंबर की इस अब तक की सबसे सर्द सुबह में लोग अलाव और रजाइयों में सिमटने को मजबूर दिखे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा तो वहीं ठंडी हवा ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड के इस तीखे वार ने खासकर मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दीं, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ठिठुरन का असर साफ नजर आया। शुक्रवार की सुबह जब लोग गर्म बिस्तर छोड़ बाहर निकले तो कुहासे से ढके आकाश और सर्द पछुआ हवा का सामना होते ही फिर कमरे में कैद हो गए।

    तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया था। आशा थी कि नौ बजे के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 12 बजे के लगभग अधिकतम तापमान 19 डिग्री पहुंच कर फिर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। चार बजते-बजते अंधेरा छा गया।

    पूरे शहर को कुहासे की चादर ने फिर एक बार अपने लपेटे में ऐसे लिया कि बाजार में सामान्य कामकाज से आए लोगों ने भी घर को लौट जाना ही बेहतर समझा। इसके विपरीत कपड़े की दुकानों पर भीड़ घटने के बदले बढ़ ही गई। कोई कंबल खोज रहा था तो किसी को गर्म ईनर खरीदना था। इसमें भी अपनी-अपनी पसंद थी।

    किसी को एयर प्रूफ नायलान वाले ईनर की आवश्यकता थी तो कोई उलेन से निर्मित ईनर खरीदना चाहता था। मिर्जापुर की एक दुकान में ईनर खरीद रहे शाहनवाज अहमद ने कहा कि उलेन वाले ईनर गर्म तो होते हैं, मगर उतारने के बाद शरीर नोचने लगता है। इसलिए नायलान वाले ईनर खरीदने आए हैं, लेकिन वह कहीं मिल ही नहीं रहा।

    निजी स्कूलों में 31 तक नहीं होगी पढ़ाई

    ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निजी स्कूलों में भी फ्री स्कूलिंग सहित पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। डीईओ केएन सदा ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि बढ़ती ठंड का बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 31 दिसंबर तक पहली से आठवीं कक्षा तक में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। आदेश में प्री स्कूलिंग वाले बच्चों पर लागू होने की बात कही गई है।