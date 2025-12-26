ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, दरभंगा में 31 तक निजी स्कूल बंद, क्या दिसंबर की सबसे सर्द सुबह रहा शुक्रवार?

संवाद सहयोगी, दरभंगा । तेज पछुआ की सिसकती हवा और गलन भरी ठंड ने दरभंगा के लोगों को पूरी तरह जकड़ लिया। दिसंबर की इस अब तक की सबसे सर्द सुबह में लोग अलाव और रजाइयों में सिमटने को मजबूर दिखे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा तो वहीं ठंडी हवा ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

ठंड के इस तीखे वार ने खासकर मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दीं, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ठिठुरन का असर साफ नजर आया। शुक्रवार की सुबह जब लोग गर्म बिस्तर छोड़ बाहर निकले तो कुहासे से ढके आकाश और सर्द पछुआ हवा का सामना होते ही फिर कमरे में कैद हो गए।

तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया था। आशा थी कि नौ बजे के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 12 बजे के लगभग अधिकतम तापमान 19 डिग्री पहुंच कर फिर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। चार बजते-बजते अंधेरा छा गया।

पूरे शहर को कुहासे की चादर ने फिर एक बार अपने लपेटे में ऐसे लिया कि बाजार में सामान्य कामकाज से आए लोगों ने भी घर को लौट जाना ही बेहतर समझा। इसके विपरीत कपड़े की दुकानों पर भीड़ घटने के बदले बढ़ ही गई। कोई कंबल खोज रहा था तो किसी को गर्म ईनर खरीदना था। इसमें भी अपनी-अपनी पसंद थी।

किसी को एयर प्रूफ नायलान वाले ईनर की आवश्यकता थी तो कोई उलेन से निर्मित ईनर खरीदना चाहता था। मिर्जापुर की एक दुकान में ईनर खरीद रहे शाहनवाज अहमद ने कहा कि उलेन वाले ईनर गर्म तो होते हैं, मगर उतारने के बाद शरीर नोचने लगता है। इसलिए नायलान वाले ईनर खरीदने आए हैं, लेकिन वह कहीं मिल ही नहीं रहा।