    दरभंगा में ठंड का डबल अटैक, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, खेतों में काम ठप

    By Shailendra Kumar Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, बेनीपुर दरभंगा। अनुमंडल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है।

    सुबह और देर शाम घना कोहरा छाए रहने से लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार, दमा और ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

    अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे स्थानीय निवासी रामनारायण पासवान, झमेली महतो, लीला देवी, सुनीता देवी ने बताया कि ठंड बहुत बढ़ गई है। घर में बुजुर्ग और बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। कहा कि ठंड से बचने के लिए अस्पताल में प्रभारी उपाधीक्षक डा. कुमारी भारती ने मरीजों के बीच कंबल दिया है।

    अस्पताल में सभी बीमारियों की दवा नहीं रहने से बिचौलियों द्वारा बाहर से दवा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। वहीं अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि ठंड के कारण सर्दी , खांसी एवं हार्ट से संबंधित मरीज ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कड़ाके की ठंड का असर कृषि कार्यों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है।

    बेनीपुर प्रखंड के किसान सुबह के समय कोहरे और ठंड के कारण खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। त्रिमुहानी गांव के किसान  राजकुमार यादव, पकड़ी के मो. इम्तेयाज, गरौल के लालबाबू, सहजौली के मो. सिराजउद्दीन, महिनाम के कन्हैया झा, पोहदी के किसान सह व्यवसायी ललित झा ने बताया कि सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहता है।

    गेहूं और सरसों की फसल की सिंचाई और निराई का काम प्रभावित हो रहा है। यदि ठंड और कोहरा इसी तरह बना रहा तो रबी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।ठंड से बचाव को लेकर अब तक नगर परिषद या प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चौक-चौराहों पर अलाव जलाने और गरीबों के बीच कंबल वितरण की मांग की है।  शिवराम के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार झा उर्फ मोती बाबू, चितनारायण यादव, रामशोभित झा ने कहा कि हर साल ठंड में यही स्थिति होती है, लेकिन समय पर ठोस व्यवस्था नहीं हो पाती।

    फिलहाल लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हैं और मौसम साफ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल की प्रभारी उपाधीक्षक डा. कुमारी भारती का कहना है कि ठंड को लेकर मरीजो में कंबल वितरित किया गया है। इधर, एसडीओ मनीष कुमार झा ने बेनीपुर एवं अलीनगर को बीडीओ को  ठंड से जूझ रहे गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण करने का निर्देश दिया है।