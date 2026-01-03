मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद, डेढ़ घंटा देरी से पहुंचेगा अकासा का विमान
दरभंगा एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 334 रद्द कर दी गई। इससे 40-50 यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं, मुंबई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट से शनिवार को शेड्यूल में 10 विमानों का आवागमन निर्धारित था। प्रतिकूल मौसम की वजह से मुंबई से उड़ान भर कर दरभंगा एयरपोर्ट पर 12 बजे लैंड करने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 रद कर दी गई है।
फ्लाइट रद होने की घोषणा विमानन कंपनी ने 11 बजे की। तब तक 40-50 यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गए थे,उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं मुंबई से आने वाली अकासा की फ्लाइट 6ई628 के निर्धारित समय 1:20 की जगह विलंब से तीन बजे पहुंचने की जानकारी दी गई है।
शेड्यूल में दिल्ली के लिए स्पाइसजेट और इंडिगो की एक-एक जोड़ी तथा हैदराबाद के लिए इंडिगो की एक जोड़ी फ्लाइट शेड्यूल में है। जबकि कोलकाता के बीच आनेजाने वाली इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल से बाहर है। आसमान में कोहरा छाया हुआ है। तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।