मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद, डेढ़ घंटा देरी से पहुंचेगा अकासा का विमान 

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट से शनिवार को शेड्यूल में 10 विमानों का आवागमन निर्धारित था। प्रतिकूल मौसम की वजह से मुंबई से उड़ान भर कर दरभंगा एयरपोर्ट पर 12 बजे लैंड करने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 रद कर दी गई है।

फ्लाइट रद होने की घोषणा विमानन कंपनी ने 11 बजे की। तब तक 40-50 यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गए थे,उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं मुंबई से आने वाली अकासा की फ्लाइट 6ई628 के निर्धारित समय 1:20 की जगह विलंब से तीन बजे पहुंचने की जानकारी दी गई है।