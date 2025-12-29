दरभंगा एयरपोर्ट को NH-27 से जोड़ने की मांग, 4-लेन कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र

सांसद ने पत्र में कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार का एक प्रमुख उभरता हुआ विमानन केंद्र बन रहा है। यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए एयरपोर्ट तक सुरक्षित, सुगम और तेज सड़क संपर्क अब बेहद जरूरी हो गया है।

राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर एनएच-27 पर ट्रम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास के निर्माण का अनुरोध किया है।

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Darbhanga Airport News: दरभंगा एयरपोर्ट पर विकसित हो रहे नये सिविल एन्क्लेव को राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (NH-27) से जोड़ने के लिए 4-लेन कनेक्टिविटी की मांग तेज हो गई है।

मौजूदा सड़क व्यवस्था बढ़ते यात्री दबाव को संभालने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण जाम की स्थिति, सुरक्षा संबंधी परेशानियां और यात्रियों को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ रहा है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनएच-27 पर ट्रम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास के साथ समर्पित 4-लेन संपर्क सड़क के निर्माण से न केवल एयरपोर्ट तक आवागमन सुचारु होगा, बल्कि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

इससे क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।सांसद ने यह भी आग्रह किया है कि भले ही यह परियोजना वर्तमान वार्षिक योजना में शामिल नहीं है!

लेकिन इसकी आवश्यकता और भविष्य की उपयोगिता को देखते हुए मंत्रालय स्तर पर हस्तक्षेप कर इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए। इससे उड़ान (UDAN) योजना के उद्देश्यों को मजबूती मिलेगी और उत्तर बिहार के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।