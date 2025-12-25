Language
    दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग संकट, हैदराबाद से आई इंडिगो फ्लाइट ने एक घंटे तक आसमान में लगाया चक्कर

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की समस्या के कारण हैदराबाद से आई इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग के लिए एक घंटे तक आसमान में चक्कर लगाना पड़ा। रनवे पर पहले से ...और पढ़ें

    दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग संकट

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पर एप्रन की जगह छोटी होने से गुरुवार को एक बार फिर विमान को आसमान में चक्कर लगानी पड़ी। हैदराबाद से उड़ान भरकर दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लगभग तय समय पर लैंडिंग के लिए पहुंची। लेकिन रनवे पर मुंबई से आई अकासा और स्पाइसजेट की दो फ्लाइट पहले से खड़ी थी। 

    इस बीच हैदराबाद वाली इंडिगो की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट के आस पास लैंडिंग के लिए आसमान में मंडराने लगी। रनवे पर पार्किंग सुविधा के अभाव में यात्री से भरी हैदराबाद वाली इंडिगो की फ्लाइट को एयरपोर्ट पर आधिकारिक तौर पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। 

    2:15 बजे आसमान में चक्कर काटना पड़ा

    इसके बाद विमान को 2:15 बजे आसमान में चक्कर काटना पड़ा। विमान के अंदर बैठे यात्री असमंजस में आ गए।  इधर एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के आस पास में प्रतीक्षा में खड़े यात्रियों के बीच फ्लाइट रद और डायवर्ट होने की चिंता बढ़ने लगी। जब रनवे पर से मुंबई वाली अकासा की फ्लाइट उड़ान भरी तब जाकर पार्किंग की जगह खाली मिली। 

    इसके बाद यात्री से भरे विमान को लेकर एयरपोर्ट पर 3:28 में लैंडिंग की अनुमति मिल पाई। फिर हैदराबाद से आने व जाने वाली यात्रियों ने राहत की सांस ली।

    एक साथ दो विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की जगह

    गौरतलब हो कि दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पर फिलहाल एक साथ दो विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की जगह है। एक ही समय में एक साथ दो से अधिक विमान पहुंच जाने से विमान को आसमान में चक्कर लगाने की नौबत खड़ी हो जाती है। 

    उधर एयरपोर्ट से दिल्ली , मुंबई, हैदराबाद के लिए 12 विमानों ने आवागमन किया। दरभंगा से कोलकाता रोजाना आने व जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल से बाहर रही। इससे इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या शून्य रही।