धूप के साथ दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों की बहार, यात्रियों में खुशी की लहर
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दोपहर बाद आसमान में धूप खिलने के साथ सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के बीच 12 विमानों का आवागमन हुआ। जबकि सवेरे में प्रतिकूल मौसम नहीं होने की वजह से दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग आने व जाने वाली स्पाइसजेट की एक जोड़ी उड़ान को शेड्यूल में रद करना पड़ा।
हालांकि इसकी सूचना विमान कंपनी की ओर से यात्रियों के बीच पहले से दी जा चुकी थी। इससे यात्रियों को परेशानी से राहत मिली। वहीं रोजाना दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर आवागमन करने वाले अकासा एयर की एक जोड़ी फ्लाइट को शेड्यूल से दूर रखा गया। इस कारण दरभंगा और मुंबई के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई।
जबकि दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा की एक जोड़ी फ्लाइटों का संचालन किया गया। कोलकाता और हैदराबाद हवाई मार्ग पर इंडिगो की एक एक जोड़ी फ्लाइट का उड़ान भर सकी।
मुंबई हवाई मार्ग पर केवल इंडिगो की एक जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरी। सबसे अधिक फ्लाइट दरभंगा और दिल्ली के बीच फेरा लगाई। इससे दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग पर आने जानेवाले यात्रियों की संख्या अच्छी रही। जानकारी के अनुसार दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 बजे से 23 मिनट विलंब से 11:13 बजे पहुंची।
कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 बजे से 17 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 बजे से 34 मिनट विलंब से 1:19 बजे पहुंची।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 बजे से 27 मिनट विलंब से 2:32 बजे पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 2:10 बजे से 34 मिनट विलंब से 2:44 बजे पहुंची।
