क्या प्रतिकूल मौसम के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की मदद की?

संवाद सहयोगी, दरभंगा। प्रतिकूल मौसम और कड़ाके की ठंड के बावजूद रविवार को दूसरे दिन दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं आंशिक रूप से सामान्य रहीं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए कुल 14 विमानों का आवागमन हुआ। इससे दोनों ओर से फंसे यात्रियों को अपने-अपने गंतव्यों तक पहुंचने में राहत मिली।

मुंबई की एक फ्लाइट रही रद हालांकि मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को शेड्यूल के अनुसार रद करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि उड़ान रद होने की सूचना यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही दे दी गई थी। इससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी और एयरपोर्ट पर इंतजार से बचाव हुआ।

दिल्ली से आने वाली उड़ानों की स्थिति दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1405 अपने निर्धारित समय 10:50 बजे से एक घंटा आठ मिनट की देरी से 11:58 बजे एयरपोर्ट पहुंची। वहीं इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 बजे से 14 मिनट विलंब से 3:24 बजे पहुंची। इसके अलावा दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 अपने निर्धारित समय 3:50 बजे से एक घंटा चार मिनट पहले ही दरभंगा पहुंच गई।

कोलकाता और मुंबई से उड़ानों का हाल कोलकाता से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 अपने निर्धारित समय 12:20 बजे से चार मिनट पहले ही पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 बजे से 13 मिनट की देरी से 12:58 बजे पहुंची। वहीं अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1529 अपने समय 1:20 बजे से छह मिनट विलंब से 1:26 बजे पहुंची।