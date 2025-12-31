Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अकासा की उड़ान से दरभंगा को डबल फायदा, दिल्ली रूट पर किराया सस्ता और सफर आसान

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    Darbhanga Mumbai Flight: अकासा एयर ने दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू कीं, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिली और आवागमन आसान हुआ। दर ...और पढ़ें

    Hero Image

    Darbhanga Airport News: दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री आवागमन के मामले में नए रिकार्ड हुए स्थापित। फाइल फोटो

    सुमन कुमार, जागरण–दरभंगा। Akasa Air Darbhanga: हवाई परिवहन के क्षेत्र में दरभंगा एयरपोर्ट ने इस वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 4 अप्रैल को दरभंगा–दिल्ली हवाई मार्ग पर अकासा एयर की उड़ान शुरू होने से यात्रियों को बड़ा फायदा मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस रूट पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से टिकट किराये में राहत मिली और हवाई यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान हो गई। इसके बाद 1 जुलाई को दरभंगा–मुंबई रूट पर भी अकासा की उड़ान शुरू हुई। इससे न सिर्फ किराये में कमी आई, बल्कि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई।

    विमानों की संख्या बढ़ने का सीधा असर यात्री आवागमन पर पड़ा और दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए यात्रियों की संख्या में नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया।

    आईएलएस शुरू होने से उड़ानों में सुधार

    अगस्त माह में रनवे पर आधुनिक तकनीक से तैयार इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) के चालू होने से उड़ानों के रद्द या प्रभावित होने की घटनाओं में कमी आई। इसके चलते आसमान में विमानों के चक्कर लगाने, उड़ान बाधित होने और यात्रियों के हंगामे जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हुईं।

    अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दिशा में कदम

    10 जनवरी को दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। रनवे विस्तार के लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार ने 244 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं।
    वहीं 49.02 करोड़ रुपये की लागत से एप्रन और दो लिंक टैक्सीवे का निर्माण कार्य अगस्त से शुरू है, जिसमें अब तक लगभग 20 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

    सिविल एक्सटेंशन और नाइट लैंडिंग की तैयारी

    रानीपुर पंचायत के बासुदेवपुर मौजा में 572 करोड़ रुपये की लागत से सिविल एक्सटेंशन टर्मिनल का निर्माण जारी है, जिसमें करीब 40 प्रतिशत भवन निर्माण हो चुका है।
    रात्रि उड़ान शुरू करने के लिए रनवे पर कैट-2 लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। हालांकि 900 वर्ग मीटर में प्रस्तावित कार्य के मुकाबले अब तक केवल 300 वर्ग मीटर में ही लाइटिंग लग पाई है।

    कुछ रूट पर परेशानी बरकरार

    अक्टूबर से दरभंगा–बेंगलुरु रूट पर स्पाइसजेट की उड़ान सेवा अचानक बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई निर्माण कार्य अधूरे रहने से एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब भी कुछ असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं।

    उम्मीदें 2026 से

    • कैट-2 लाइटिंग पूरी होने के बाद रात्रि उड़ान शुरू
    • दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवा
    • दरभंगा–बेंगलुरु रूट पर स्पाइसजेट की वापसी
    • 90 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बाद रनवे विस्तार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की राह साफ
    • रानीपुर चौक के पास 54 एकड़ में नया टर्मिनल व अन्य संरचनाएं पूरी