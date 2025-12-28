दरभंगा की कबाड़ी दुकान में आग कैसे लगी? लाखों का सामान जलकर राख
दरभंगा के रानीपुर पासवान टोला स्थित एक कबाड़ी दुकान में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे पांच लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। प्लास्टिक और ज्वल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता , दरभंगा । सदर थाना क्षेत्र के हाइवे के किनारे रानीपुर पासवान टोला के पास कबाड़ी दुकान में शनिवार की देर रात अचानक आग लगने से पांच लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने मधुबनी और मुजफ्फरपुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद चार से पांच घंटे के प्रयास में आग पर नियंत्रण पाया जा सका।
स्थानीय ग्रामीण रत्नेश यादव ने बताया कि कबाड़ी दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान रखा था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और आसपास के खेतों तक पहुंच गई। ऊंची उठती आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए ।
इस दौरान स्थानीय युवकों ने भी कबाड़ी दुकान से कई सामान बाहर निकालकर आगे फैलने से रोकने में मदद की। ग्रामीणों ने कहा कि इतनी तेज लपटें उन्होंने पहले कभी नहीं देखीं। अगर समय रहते फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग प्रयास नहीं करते, तो आसपास के तीन गांवों तक आग फैल सकती थी और सैकड़ों घर-संपत्ति खाक हो जाती।
हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। अग्निशमन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
सदर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी चंद्रकिशोर पासवान ने कहा कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हमारी पहली प्राथमिकता आग पर काबू पाना था।जिले के अलावा मधुबनी से दो गाड़ियां और मुजफ्फरपुर से दो गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गई थी।
