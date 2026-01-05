बिहार में राजस्व ग्रामों की त्रिसीमा तय करने में तेजी, डीजीपीएस तकनीक से हो रहा निर्धारण

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। Bihar Revenue Village Survey: बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत कुशेश्वरस्थान अंचल के राजस्व ग्रामों में त्रिसीमा निर्धारण और ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है।

आधुनिक डीजीपीएस तकनीक के माध्यम से राजस्व अभिलेखों, नक्शों और स्थल निरीक्षण के आधार पर गांवों की वास्तविक सीमाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे भूमि संबंधी भ्रम और विवाद समाप्त हो सकें।

सीमा सत्यापन की प्रक्रिया

अंचल के कानूनगो प्रदीप कुमार ने बताया कि फिलहाल जाफरपुर, लारनी और मैंठा राजस्व ग्रामों में त्रिसीमा निर्धारण एवं सीमा सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों का स्थायी समाधान निकालना और राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करना है।