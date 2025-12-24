दरभंगा एयरपोर्ट से शहर तक आसान सफर, पिंक सिटी बस सेवा शुरू
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बुधवार से 14 पिंक सिटी बसों का परिचालन शुरू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब पिंक सिटी बसें सीधे दरभंगा एयरपोर्ट से भी चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
चार बसें एयरपोर्ट से लहेरियासराय तक
दरभंगा एयरपोर्ट से चार पिंक सिटी बसें वाया शोभन होते हुए लहेरियासराय जाएंगी। इससे एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को सस्ता और सुगम परिवहन उपलब्ध होगा।
दिल्ली मोड़ से 10 बसों का संचालन
दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से 10 पिंक सिटी बसें बहेड़ी, कल्याणपुर, जाले, बेनीपुर, गायघाट, मधुबनी और रहिका के लिए चलेंगी। इन रूटों पर बस सेवा शुरू होने से आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
पहले कादिराबाद डिपो से होती थी शुरुआत
इससे पहले पिंक सिटी बसें कादिराबाद बस डिपो से शोभन होते हुए लहेरियासराय टावर चौक तक संचालित होती थीं। परिवहन विभाग के आदेश के बाद अब इसका संचालन एयरपोर्ट से किया जा रहा है।
किराया रखा गया सस्ता
एयरपोर्ट से लहेरियासराय तक का किराया मात्र 10 रुपये तय किया गया है। वहीं अन्य रूटों पर अधिकतम किराया 50 रुपये रखा गया है, जिससे आम यात्रियों को राहत मिलेगी।
फ्लाइट के साथ होगा बसों का संचालन
एयरपोर्ट से पिंक सिटी बसों का परिचालन फ्लाइट के आगमन समय के अनुसार किया जाएगा, ताकि यात्रियों को इंतजार न करना पड़े।
महिला संवाहक की तैनाती
सभी पिंक सिटी बसों में महिला संवाहक की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में प्रतिष्ठान के अधीक्षक राजीव नयन झा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दे दी है।
